Прямо об этом говорят, – Яковенко назвал 3 цели россиян в отношении Харькова

Россия не прекращает обстреливать Харьков. Это важный город для врага.

Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Россияне хотели оккупировать Харьков, но их план потерпел поражение благодаря ВСУ. Повторно идти на город – у Путина не хватит ресурсов, считает он. Поэтому сейчас задача в буквальном смысле стереть город.

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Почему россияне терроризируют Харьков

Первое и главное, чего хотят достичь россияне ударами по Харькову, – сломать украинцев морально. Из-за ежедневных обстрелов поражаются гражданские дома и объекты критической инфраструктуры.

Кроме этого Харьков является крупным промышленным центром.

"В целом разрушена энергетика, теплоснабжения. Впрочем, никакого бегства из Харькова нет. То есть харьковчане остаются на местах. И это очень сильно разрушает план (россиян – 24 Канал) морального подавления", – отметил Яковенко.

Также враг хочет добиться большего внутреннего перемещения украинцев. До полномасштабного вторжения Харьков был городом-миллионником. Часть горожан выехала, но для тех, кто остался, враг пытается устроить гуманитарную катастрофу.

Харьковчане нарушили планы, не побежали. Наоборот – все помогают друг другу. Украина всегда отличалась сильным обществом,

– отметил оппозиционный журналист.

Собственно, такие цели преследуют россияне в отношении Харькова.

Какую тактику применяют оккупанты в отношении города: мнения экспертов