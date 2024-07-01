У россиян останется мало возможностей: каков эффективный метод борьбы с КАБами

Украина ежедневно страдает от обстрелов управляемыми авиабомбами. Противодействовать им трудно, ведь прежде всего надо уничтожать бомбардировщики, которые их переносят.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что системы Patriot могли бы работать против КАБов пока их переносят российские Су-34. Эти самолеты сбрасывают авиационную бомбу за 50 – 70 километров от линии соприкосновения.

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Как противодействовать КАБам

"На высотах более 10 километров Су-34 светится как новогодняя елка. Это достаточно большой бомбардировщик, который видят наши радиотехнические войска. Поэтому Patriot его уничтожит вместе со всеми КАБАми, которые он еще не сбросил", – заметил Роман Свитан.

Также можем рассмотреть уничтожение российских самолетов на аэродромах. Это следует использовать как аргумент для получения разрешения работать ATACMS по территории России.

Но поверьте, россиянам дадут время, чтобы они перебазировали свои самолеты на дальность более 300 километров. Только после этого мы получим разрешение работать ATACMS на такое расстояние,

– сказал Свитан.

До того, оккупанты могут перевести самолеты еще дальше, на другие аэродромы. Они будут лететь дольше, но все-таки смогут выполнить боевую задачу. Поэтому для того, чтобы отогнать российские самолеты Украине нужны ракеты Tomahawk, дальностью от 1600 и даже больше.

"Tomahawk могут выполнять такие задачи. Тогда у россиян будет очень мало возможностей работать по нашей территории воздушными средствами большой дальности поражения", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.