Это главная миссия Путина: с какой целью Россия бомбит Сумскую область
Ситуация в Сумской области остается тревожной. За последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов области и не считаются с любыми правилами ведения войны.
Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 каналу, что врагу абсолютно безразлично то, что в результате обстрелов умирают гражданские. Причина может быть одной – россияне хотят реализовать план Путина.
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Цель России в Сумской области
Россияне пытаются создать буферную или санитарную зону. Это их стратегия.
Таким образом они пытаются создать дистанцию между собственными территориями и территориями, где могут находиться украинские военные и гражданские,
– объяснил Селезнев.
Военный эксперт добавил, что Путин готов реализовывать эту миссию путем массированной бомбардировки наших территорий.
Эвакуация мирного населения
Несмотря на непрерывные обстрелы, в Сумской области остается большое количество мирного населения. Местные власти продолжают работать над эвакуацией гражданских.
"Стоит обратить внимание на большое количество заявлений представителей военно-гражданской администрации Сумской области о необходимости эвакуации жителей в более безопасный регион нашей страны", – прокомментировал военный эксперт.
Также Селезнев отметил, что враг не учитывает сопутствующие потери, ему все равно на убитых и раненых гражданских лиц. Россия коварная и абсолютно пренебрегает нормы и правила ведения боевых действий, что уже всем известно.
Новости Сумской области: кратко
- Сумская область чаще всего страдает от диверсионно-разведывательных групп. Украинские подразделения в Сумской области используют технические средства для разоблачения вражеских ДРГ и открывают огонь по этим группам.
- Россияне постоянно запускают ракеты и авиабомбы по Сумской области. Прежде всего захватчики хотят оттянуть резервы Украины с линии боевого соприкосновения.
- Оккупанты пытаются бить по инфраструктуре, которая связана со связью. Для этого россияне используют авиабомбы и запускают ракеты Х-59. Если последние можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов, то с авиабомбами сложнее, ведь они могут пролететь примерно 70 километров.