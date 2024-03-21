Это главная миссия Путина: с какой целью Россия бомбит Сумскую область

Ситуация в Сумской области остается тревожной. За последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов области и не считаются с любыми правилами ведения войны.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 каналу, что врагу абсолютно безразлично то, что в результате обстрелов умирают гражданские. Причина может быть одной – россияне хотят реализовать план Путина.

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Цель России в Сумской области

Россияне пытаются создать буферную или санитарную зону. Это их стратегия.

Таким образом они пытаются создать дистанцию между собственными территориями и территориями, где могут находиться украинские военные и гражданские,

– объяснил Селезнев.

Военный эксперт добавил, что Путин готов реализовывать эту миссию путем массированной бомбардировки наших территорий.

Эвакуация мирного населения

Несмотря на непрерывные обстрелы, в Сумской области остается большое количество мирного населения. Местные власти продолжают работать над эвакуацией гражданских.

"Стоит обратить внимание на большое количество заявлений представителей военно-гражданской администрации Сумской области о необходимости эвакуации жителей в более безопасный регион нашей страны", – прокомментировал военный эксперт.

Также Селезнев отметил, что враг не учитывает сопутствующие потери, ему все равно на убитых и раненых гражданских лиц. Россия коварная и абсолютно пренебрегает нормы и правила ведения боевых действий, что уже всем известно.

Новости Сумской области: кратко