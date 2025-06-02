Россияне утром атаковали Херсон: в результате обстрела пострадал 5-летний мальчик

Утром 2 июня российская армия атаковала Херсон. Оккупанты запустили по городу беспилотник, под удар которого попали люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

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Россияне обстреляли Корабельный район Херсона

Около 08:00 по Херсону враги нанесли удар с БпЛА. Еще раньше российские оккупанты ударили по жилой застройке Корабельного района из артиллерии, в результате чего в домах разбиты фасады, кровли и выбиты стекла.

После удара дроном пострадали по меньшей мере три человека. Одним из них является 5-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Мальчика доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков.

Под атаку БпЛА также попал гражданский автомобиль в Корабельном районе Херсона. Множественные травмы в результате этого получил 55-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и рук, а также термические ожоги головы.

В Центральном районе Херсона вражеский беспилотник ранил еще одного мужчину. 60-летний житель обратился к медикам с минно-взрывной травмой.

В 10:30 россияне снова обстреляли Херсон из артиллерии. Один человек получил взрывную травму и осколочные ранения ног.

Напомним, Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине задокументировала систематические атаки российских БПЛА по гражданским на Херсонщине. По словам главы МИД Андрея Сибиги, зафиксированные случаи нужно использовать как доказательства для привлечения виновных к ответственности.