Враг хотел приблизить нас к блэкауту: удалось ли это россиянам

Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины, атаковав 26 августа 15 областей. В связи с этим были введены экстренные отключения света. В некоторых регионах пересчитываются режимы работы определенных участков энергосистемы. Это кропотливая работа, потому что постоянно меняется нагрузка как в направлении потребления, так и возможностей генерации.

Об этом в эфире 24 Канала отметил аналитик энергетических рынков Максим Белявский, добавив, что сейчас энергосистема Украины целостная и сбалансированная. Это, по его словам, заслуга как ВСУ, так и украинских энергетиков.

Смотрите также Тариф день-ночь отменили: действительно ли украинцы не будут платить по счетчику

Энергосистема будет работать в штатном режиме

Белявский отметил, что ремонтные работы продолжаются, нужно ждать постепенного восстановления электроэнергии.

У врага была цель сорвать планы подготовки к отопительному сезону, приблизить нас к блэкауту. Этого не произошло и не произойдет. Отключение света происходили с превентивной целью, это надо было сделать, чтобы не перенапрягать соединения по системе передач электроэнергии и удержать энергосистему в штатном режиме,

– объяснил эксперт.

Россия хотела разъединить украинскую энергосистему

Российские террористические войска продолжают геноцид украинцев, ведь, по словам Белявского, лишение доступа гражданских людей к энергоресурсам – это действия, нацелены на их уничтожение. Он отметил, что специальные графики аварийных отключений будут длиться определенный период, их главная цель – снять перегрузки главных узловых точек энергетической системы.

"Такие перегрузки происходят, потому что определенный объект выводится из строя или из-за его переподключения, или из-за начала ремонтных работ в результате ракетной атаки. Как только будет восстановлено сбалансированное движение электроэнергии, тогда можно будет говорить о прогнозируемости применения графиков отключений. На это нужно время", – озвучил аналитик.

Белявский отметил, что ничего нового относительно тактики российских террористических войск не произошло. Россияне целились в мощности, которые дают возможность сбалансировать энергосистему, в главные объекты, которые вовлечены в систему передач электроэнергии.

Таким образом Россия хотела разъединить энергосистему Украины, ограничить возможности передач электроэнергии из западных регионов в восточные, сформировав внештатную ситуацию в формате блэкаута.

Этого враг не достиг, энергосистема работает стабильно, просто нужно время на ее восстановление. План подготовки к отопительному сезону будет корректироваться, у энергетиков значительно увеличится объем работы,

– подытожил аналитик.