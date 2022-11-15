Могут не признать агрессию: как НАТО отреагирует на падение ракеты России в Польше

Россия 15 ноября обстреляла ракетами территорию Польши. Формально своими действиями Кремль совершил акт агрессии против страны НАТО.

В альянсе могут разными способами отреагировать на такие действия оккупантов, не обязательно считая это поводом для войны. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Эксперт отметил, что российские ракетные обстрелы Польши в НАТО могут объясниться не как непосредственно вооруженная агрессия против Польши, а как "российские агрессивные действия небольшого порядка, недостаточные, чтобы объявлять о каком-то новом негативном этапе для России".

Это может привести к немедленным материальным последствиям. Сохраняется вероятность, что могут быть высланы некоторые лица, связанные с российской разведкой в Польше. Также может быть усиление Польши новыми средствами противоракетной обороны из США,

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, даже если такое усиление Польши будет реализовано через 2 месяца, это станет для России серьезной проблемой. Он указал, что даже раньше, когда Польша и Чехия размещали у себя комплексы ПРО от США, это всегда приводило к "депрессивной реакции" Кремля, потому что ему, по сути, нечем ответить.

"Они могли бы поиграть в гонки вооружений где-то в Калининградской области, но у них нет ни сил, ни ресурсов. Они понимают, что в целом пути эскалации исчерпаны. Если Украину они пытаются бомбить и вести боевые действия, то с Западом, если они не примут прагматические рамки будут воевать до своего поражения, А это то, чего они не хотят", – добавил политолог.

По его словам, россияне понимают, что война для них – это гарантированное поражение, поэтому они ищут для себя пути выхода из войны, чтобы "не возвращать украденное и не отвечать за свои преступления".

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