В Донецкой области Россия ударила по Северску: ранены 4 полицейских

29 октября 2023, 11:01
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Источник:

МВД Украины

Российские оккупанты ударили по прифронтовому Северску, что в Донецкой области. В результате обстрела были ранены правоохранители.

Состояние пострадавших сейчас удовлетворительное. Они лечатся дома.

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Из-за удара по Северску ранены полицейские

Российские террористы ударили по прифронтовому Северску из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.

Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Также был поврежден служебный автомобиль.

Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно,
– отметили в МВД Украины.

Кроме этого, за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта Донецкой области: Часов Яр, Северск и Курдюмовку. Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.


Обстрел Донецкой области / фото полиции

Обстрелы Донецкой области: последние новости

  • Напомним, что 1 октября оккупанты нанесли удар по Кондратовке. В результате обстрела под завалами собственного дома оказалась семья с ребенком.
  • 28 октября на Волновахском направлении произошел артобстрел Угледара и ракетный удар по окрестностям Комарской общины. А на Горловском направлении загорелось здание в Александро-Калиновом Иллиновской общины. Повреждено промышленное здание в Часовоярской общине, обстреляны окрестности Константиновской и Соледарской общин.
  • Кроме этого, на Лисичанском направлении были обстреляны три улицы Северска, зафиксировано 14 обстрелов Лиманской общины.

Автор: Софія Ропан