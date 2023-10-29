В Донецкой области Россия ударила по Северску: ранены 4 полицейских
Источник:МВД Украины
Российские оккупанты ударили по прифронтовому Северску, что в Донецкой области. В результате обстрела были ранены правоохранители.
Состояние пострадавших сейчас удовлетворительное. Они лечатся дома.
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Из-за удара по Северску ранены полицейские
Российские террористы ударили по прифронтовому Северску из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.
Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Также был поврежден служебный автомобиль.
Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно,
– отметили в МВД Украины.
Кроме этого, за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта Донецкой области: Часов Яр, Северск и Курдюмовку. Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.
Обстрел Донецкой области / фото полиции
Обстрелы Донецкой области: последние новости
- Напомним, что 1 октября оккупанты нанесли удар по Кондратовке. В результате обстрела под завалами собственного дома оказалась семья с ребенком.
- 28 октября на Волновахском направлении произошел артобстрел Угледара и ракетный удар по окрестностям Комарской общины. А на Горловском направлении загорелось здание в Александро-Калиновом Иллиновской общины. Повреждено промышленное здание в Часовоярской общине, обстреляны окрестности Константиновской и Соледарской общин.
- Кроме этого, на Лисичанском направлении были обстреляны три улицы Северска, зафиксировано 14 обстрелов Лиманской общины.