Россия обстреляла Славянск, есть 2 погибших: Зеленский показал охваченные огнем авто в городе
Источник:Владимир Зеленский
Захватчики обстреляли Славянск в Краматорском районе Донецкой области, в результате чего вспыхнул пожар и погибли два человека. Глава нашего государства Владимир Зеленский показал кадры последствий этого ужасающего террористического акта.
Понедельник, 27 февраля, как отметил Президент Украины, начался с терроризма российских оккупантов. Из-за обстрела Славянска вспыхнуло несколько автомобилей.
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"Украина не простит"
По словам украинского лидера, по состоянию на 11:55 было известно об одном погибшем и нескольких пострадавших разной степени тяжести. На месте работали все соответствующие службы. В частности, медики оказывали медицинскую помощь и продолжался разбор завалов.
Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии,
– говорится в сообщении Зеленского.
Заметим, что этот текст продублирован на английском языке. Очевидно, для того, чтобы в очередной раз напомнить западным партнерам, что Россия является террористическим государством и Путин вместе со своими прихвостнями должен понести ответственность за преступления против Украины.
Последствия удара оккупантами по Славянску: видео с фейсбука Зеленского
Сообщение от ГСЧС и ОВА
Около 12:20 в ГСЧС проинформировали, что спасатели ликвидировали пожары трех авто после обстрела Славянска. Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, на месте атаки также спасен человек, хотя есть погибший и пострадавшие.
Также подтвердил этот террористический акт России глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он лаконично констатировал, что спасательная операция по состоянию на 12:20 продолжалась.
По меньшей мере, 1 человек погиб, 25 раненых (было по состоянию на 12:20 – 24 Канал), разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов – такие последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300,
– говорится в сообщении.
Спасатели работают в Славянске на месте обстрела: смотрите видео ГСЧС
Россия продолжает террор, хотя ракет у врага все меньше
- Не так давно, 22 марта, российские оккупанты нанесли 2 удара по многоэтажкам в Запорожье. Через 4 дня стало известно, что общее количество жертв в результате этой атаки составляет два человека, о чем сообщал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Вместе с тем, он констатировал, что госпитализация понадобилась более 20 людям.
- Кроме того, в ГУР отмечали, что враг прекратил наносить массированные ракетные удары. Это можно объяснить тем, что в России недостаточно средств для таких обстрелов. То есть ракетный потенциал оккупантов постепенно исчерпывается.