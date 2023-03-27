Россия обстреляла Славянск, есть 2 погибших: Зеленский показал охваченные огнем авто в городе

Захватчики обстреляли Славянск в Краматорском районе Донецкой области, в результате чего вспыхнул пожар и погибли два человека. Глава нашего государства Владимир Зеленский показал кадры последствий этого ужасающего террористического акта.

Понедельник, 27 февраля, как отметил Президент Украины, начался с терроризма российских оккупантов. Из-за обстрела Славянска вспыхнуло несколько автомобилей.

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"Украина не простит"

По словам украинского лидера, по состоянию на 11:55 было известно об одном погибшем и нескольких пострадавших разной степени тяжести. На месте работали все соответствующие службы. В частности, медики оказывали медицинскую помощь и продолжался разбор завалов.

Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии,

– говорится в сообщении Зеленского.

Заметим, что этот текст продублирован на английском языке. Очевидно, для того, чтобы в очередной раз напомнить западным партнерам, что Россия является террористическим государством и Путин вместе со своими прихвостнями должен понести ответственность за преступления против Украины.

Около 13:10 глава Донецкой ОВА Кириленко сообщил об еще одном погибшем. Следовательно, общее число жертв составляет два человека. А количество раненых – 29 человек.

Последствия удара оккупантами по Славянску: видео с фейсбука Зеленского

Сообщение от ГСЧС и ОВА

Около 12:20 в ГСЧС проинформировали, что спасатели ликвидировали пожары трех авто после обстрела Славянска. Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, на месте атаки также спасен человек, хотя есть погибший и пострадавшие.

Также подтвердил этот террористический акт России глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он лаконично констатировал, что спасательная операция по состоянию на 12:20 продолжалась.

По меньшей мере, 1 человек погиб, 25 раненых (было по состоянию на 12:20 – 24 Канал), разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов – такие последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300,

– говорится в сообщении.

Спасатели работают в Славянске на месте обстрела: смотрите видео ГСЧС

Россия продолжает террор, хотя ракет у врага все меньше