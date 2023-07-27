Наши пилоты раздражают окупантов, - Игнат назвал цель ночной атаки "Шахедами"

Россия снова прибегла к тактике массированного обстрела несколькими волнами, пытаясь попасть в аэродром Воздушных Сил в Староконстантинове. Однако украинское ПВО смогло уничтожить большинство вражеских ракет, а наша авиация "делает невероятные вещи".

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, украинское ПВО продемонстрировало отличную работу во время массированного обстрела оккупантов.

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Подробности ночной атаки окупантов

"Шахед" – это очень сложная цель для уничтожения. Но в ночь на 27 июня Силы обороны смогли уничтожить 8 из 8 запущенных БПЛА врага. Большинство из них были сбиты в Хмельницкой области.

"Они летели туда же, куда вчера (пытались попасть "Кинжалы" - 24 Канал), чтобы нанести ущерб нашей авиации. Наши пилоты очень раздражают оккупантов, особенно когда случается хлопок в Крыму", – рассказал спикер Воздушных Сил.

Похоже, что эти удары должны были стать акцией возмездия. Но украинские пилоты делают невероятные вещи на тех старых самолетах, которыми располагают Воздушные Силы.

Как Россия пытается обходить ПВО

Главной целью захватчиков при обстреле был аэродром в Староконстантинове. Там дислоцируется 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил, на вооружении которой находятся

В ходе своих атак Россия прорисовывает для ракет маршруты, избегающие зоны поражения ПВО. Даже когда это касается ракет, которые Украина может сбивать, это создает дополнительные вызовы украинскому ПВО.

Например, во время массированной атаки 26 июля оккупанты запустили 36 ракет, которые залетев в небо Украины несколько раз меняли направление движения. В частности, над Львовщиной они внезапно развернулись на 180 и попытались атаковать Хмельниччину.

Однако и в этом случае Силам обороны удалось сбить 33 вражеских ракеты, летевших по этому маршруту.

Юрий Игнат о работе украинского ПВО: смотрите видео

Какие средства помогут Украине остановить ракетные атаки

Недавно иностранные журналисты спросили спикера Воздушных Сил, способна ли Украина защитить свои Дунайские порты, которые используют для продажи зерна в Европу.

Эти вопросы чрезвычайно важны для Украины, и наше государство делает все для того, чтобы как можно лучше защитить эти территории. Но для полноценного успеха Воздушные Силы нуждаются в большем количестве подходящих средств.

"Для того чтобы "Ониксы" и "Х-22" не поражали зерновую инфраструктуру Одещины, необходимо уничтожить пусковые установки береговых комплексов и корабли. Также важно противодействовать российской авиации, которая сегодня чувствует себя в Черном море более или менее свободно", – пояснил Игнатий.

Эти задачи смогут решить F-16 и ATACAMS, которые способны быстро и надежно лишать Россию орудий убийств.

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