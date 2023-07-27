Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, українська ППО продемонструвало чудову роботу під час масованого обстрілу окупантів.

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Подробиці нічної атаки окупантів

"Шахед" – це надзвичайно складна ціль для знищення. Але в ніч на 27 червня Сили оборони змогли знищити 8 із 8 запущених БпЛА ворога. Більшість із них було збито на Хмельниччині.

"Вони летіли туди ж, куди вчора (намагались поцілити “Кинджали” – 24 Канал), щоб завдати збитків нашій авіації. Наші пілоти дуже дратують окупантів, особливо коли трапляється бавовна в Криму", – розповів речник Повітряних Сил.

Схоже, що ці удари мали стати акцією відплати. Але українські пілоти роблять неймовірні речі на тих старих літаках, які Повітряні Сили мають у своєму розпорядженні.

Важливо! Головною ціллю загарбників під час обстрілів був аеродром у Старокостянтинові. Там дислокується 7 бригада тактичної авіації Повітряних сил, на озброєнні якої перебувають фронтові бомбардувальники Су-24.

Як Росія намагається обходити ППО

Під час своїх атак Росія промальовує для ракет маршрути, які уникають зон ураження ППО. Навіть коли це стосується ракет, які Україна може збивати, це створює додаткові виклики для українського ППО.

Наприклад, під час масованої атаки 26 липня окупанти запустили 36 ракет, які залетівши в небо України кілька разів змінювали напрям руху. Зокрема, над Львівщиною вони раптово розвернулися на 180° і спробували атакувати Хмельниччину.

Однак і в цьому випадку Силам оборони вдалося збити 33 ворожі ракети, які летіли по цьому маршруту.

Юрій Ігнат про роботу української ППО: дивіться відео

Які засоби допоможуть Україні зупинити ракетні атаки

Нещодавно іноземні журналісти запитали в речника Повітряних Сил, чи здатна Україна захистити свої Дунайські порти, які використовують для продажу збіжжя в Європу.

Ці питання є надзвичайно важливими для України, й наша держава робить усе для того, щоб якомога краще захистити ці території. Але для повноцінного успіху Повітряні Сили потребують більшої кількості відповідних засобів.

"Для того, щоб "Онікси" й "Х-22" не вражали зернову інфраструктуру Одещини, необхідно знищити пускові установки берегових комплексів та кораблі. Також важливо протидіяти російській авіації, яка сьогодні почуває себе в Чорному морі більш-менш вільно”, – пояснив Ігнат.

Ці задачі зможуть вирішити F-16 та ATACAMS, які здатні швидко і надійно позбавляти Росію знарядь убивств.

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