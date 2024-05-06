Террор энергосистемы продолжается: в Воздушных силах прокомментировали ночной обстрел Сумщины

В ночь на 6 мая Россия в очередной раз обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. На Сумщине на этот раз без электроэнергии остались 400 тысяч потребителей

Россия продолжает применять тактику террора. Особенно страдают жители прифронтовой Сумщины. Последний обстрел региона ночью 6 мая прокомментировал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия продолжает обстреливать прифронтовую Сумскую область

Терроризируя мирных жителей обстрелами, Россия пытается сделать невыносимой жизнь в прифронтовых регионах.

"Россия пытается сделать жизнь людей на прифронтовых территориях невыносимой и максимально пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку, показать бессмысленность якобы дальнейшего сопротивления, что это будет продолжаться вечно. Но конечно, что это не так", – комментируя обстрел Сумщины, заявил Илья Евлаш.

Причиной циничных атак по критической и энергетической инфраструктуре Евлаш называет неудачи России на линии соприкосновения.

Мы уже стоим третий год после начала полномасштабного вторжения и достаточно успешно продолжаем наносить удары противнику. Собственно, враг понимает, что он не может ничего серьезного сделать на линии соприкосновения,

– сказал представитель Воздушных сил.

Евлаш отметил, что циничные российские обстрелы Украины будут иметь последствия в международных судах, в частности, в Гааге.

Что известно о ночной атаке на Сумскую область