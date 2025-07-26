Россия обстреляла Сумы: пострадали гражданские, под ударом была инфраструктура

В Сумской ОВА рассказали о вражеском обстреле вечером 26 июля. Россияне снова били по Сумщине, есть пострадавшие гражданские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова.

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Какие последствия обстрела Сум вечером 26 июля?

По данным ОВА, удар пришелся по Ковпаковскому району Сум. Оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской общины.

Предварительно, известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших – 43-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести,

– написал Григоров.

Днем 26 июля российский дрон попал в центр Сум. Было повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

Это очередная прицельная атака по гражданскому объекту города. Часть Сум осталась без света. В вечернем обращении Зеленский пообещал ответ.

А в ночь на 27 июля оккупанты обстреливают Харьков и Харьковскую область. В городе прогремело по меньшей мере 5 взрывов, там поражено гражданское предприятие.