Россия впервые с 24 августа обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Российские войска вечером 22 октября обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

В пресс-службе компании сообщили, что повреждения касаются только оборудования. Обошлось без жертв и пострадавших.

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После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий.

В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго",

– отметили там.

В ОП отреагировали на атаку

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал сегодняшнюю атаку врага, отметив, что Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны.

Россияне не отойдут от тактики энергетического террора. Они надеются, что смогут сломать нас с воздуха. Мы же с партнерами укрепляем нашу ПВО и ПРО,

– отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что "лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей", а также санкции против военно-промышленного комплекса врага.

Ответ будет

В частности, Ермак отметил, что важной в этом контексте является работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов. Кроме того, он заинтересовал пользователей, перечисляя важные аспекты противодействия врагу. Так, в конце списка он поставил три точки и добавил смайлики. Не уточнив, что они означают.

Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО, а также…,

– написал Ермак.

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