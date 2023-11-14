В России не все хорошо с изготовлением ракет: на что враг будет делать ставку

Практически каждый день Украина подвергается обстрелам. Россияне направляют "Шахеды" и ракеты. Особенно сложная ситуация в приграничных регионах, например, в Херсонской области, враг в сутки может сбросить около сотни авиабомб.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заметив, что ракеты у врага еще есть, но их не так много, как хотелось бы оккупантам. Следовательно, россияне, вероятно, будут делать ставку на другие средства.

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К какой тактике будут прибегать россияне

Приблизительно полгода назад в СМИ были громкие заголовки о том, что Россия якобы разместила десятки пусковых установок с баллистическими ракетами. Однако, по словам Юрия Игната, нужно учитывать хватит ли оккупантам "Искандер-М" для этих пусковых установок. Следовательно, к любой информации нужно относиться взвешенно.

Есть справка ГУР относительно крылатых, баллистических, аэробалистических ракет и видим, что не все так хорошо в России с изготовлением этих средств воздушного нападения. Хотя они и запускают производство, но этот процесс не так быстр,

– добавил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат предположил, на что будут делать ставку россияне: смотрите видео

Если мы сегодня слышим о 800 ракетах, которые якобы накопили оккупанты, то это совсем не то количество, которое у них было в прошлом году. Поэтому именно дроны-камикадзе могут стать для Украины большей проблемой. Их россияне запускают почти каждый день. Возможно, даже будут увеличивать их количество, если будут иметь соответствующие компоненты.

"Они могут наладить у себя производство определенных деталей, но то, что направит дрон на цель, то есть блок управления, чипы, микросхемы, даже двигатели – все это импортного производства. Поэтому, возможно, россияне сделают большую ставку именно на БПЛА", – подчеркнул Юрий Игнат.

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