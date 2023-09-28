Засорили 50 тысяч гектаров: какие полигоны сделал враг на Запорожском фронте

На временно оккупированной части Запорожской области Россия обустроила более 20-ти учебных полигонов. Российские оккупанты делают это по двум причинам.

Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, эти 20 полигонов оккупантов заняли около 50 тысяч гектаров территории.

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"Оккупанты там готовятся встретить свой конец. Они 20-ю полигонами засорили 50 тысяч гектаров временно оккупированной части Запорожской области. Они превращают все в пустыни. Там, где наш чернозем, наши участки, они устроили свои стрельбы", – заметил он.

Зачем врагу эти полигоны

Дмитрий Кирильчук отметил, что захватчики обустраивают полигоны на территории временно оккупированной части Запорожской области по двум причинам: чтобы поднимать "боевой дух" российских солдат и чтобы мобилизовать украинцев, живущих в оккупации.

Можно сказать, что эти полигоны – это только для того, чтобы поднимать "боевой дух" своих отрядов, которые затем отправятся на смерть. Также есть более опасный фактор – чтобы мобилизовать население с временно оккупированных территорий, наших граждан,

– объяснил он.

Недавно в оккупированной части Запорожской области прошли псевдовыборы. После этого они хотят мобилизовать все большее количество украинцев и бросить их на эти полигоны.

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