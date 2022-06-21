Россия очень нервно воспринимает нашу активность, – Зеленский об усилении обстрелов

Вскоре Украине, вероятно, предоставят статус кандидата на вступление в ЕС. Российским оккупантам не нравится активность нашей страны на международной арене, поэтому они усиливают обстрелы.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинские защитники и защитницы продолжают давать достойный отпор оккупантам.

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Оккупантам не нравится активность Украины

Президент рассказал, что Россия очень нервно воспринимает активность Украины, как он и предполагал.

Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя,

– заметил Зеленский.

В настоящее время бойцы ВСУ также защищают Лисичанск и Северодонецк. По словам главы государства, весь этот регион – самый сложный, ведь там происходят очень тяжелые бои.

"Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", – подчеркнул президент.

Он добавил, что вечером подписал очередной указ о награждении украинских защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отметили государственными наградами, из которых 27 – посмертно.

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто защищает наше государство! Слава вам! Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Война России против Украины: последние события

Бойцы ВСУ эффективно ликвидируют российских оккупантов и сокращают количество их боеприпасов. В частности, в Донецке недавно вспыхнул еще один склад россиян – взрывы раздавались один за другим.

В то же время в Кремле решили забрасывать позиции украинских защитников "пушечным мясом". В плен к нашим бойцам сдался отряд фанатов московского ЦСКА. Таких "добровольцев" в России много. Они исповедуют нацистскую идеологию и откровенно говорят, что пришли убивать всех, кто считает себя украинцем.

В свою очередь, белорусы продолжают проводить свои военные учения вблизи украинской границы. В Кремле надеются, что их приспешники также нападут на Украину. Однако большинство экспертов считают, что в ближайшее время вероятность нападения Беларуси крайне низкая.

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