Россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области, – DeepState

Российская армия, вероятно, оккупировала село Надеевка, что на Покровском направлении. Ранее враг активно давил возле этого населенного пункта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 27 апреля.

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Где россияне имели успех

Несколько дней подряд российские оккупанты имели успехи у Надеевки. Теперь, по данным Deep State, россияне полностью зашли в село.

Враг оккупировал Надеевку,

– говорится в сообщении аналитиков.

Надеевка сейчас является крайним селом перед так называемой "серой зоной". До оккупации в населенном пункте жили 325 человек.

Россияне зашли в Надеевку в Донецкой области: показываем на карте

Расстояние от Надеевки до Покровска составляет около 29 километров. Россияне не оставляют намерений продвинуться к городу.

К слову, вчера российские оккупанты продвинулись в Курской области. А несколько дней назад оккупировали враги оккупировали Калиново и продвигались возле Березовки и Тарасовки в Краматорском районе Донецкой области.

Напомним, только с начала суток Вооруженные Силы Украины остановили 22 вражеские атаки по позициям на Покровском направлении. Бои в Донецкой области пока самые массовые и сложные.