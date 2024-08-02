Россия оккупировала село на Покровском направлении: карта боевых действий 2 августа

Российские оккупанты не прекращают попыток наступать на Востоке Украины. Враги давят на Покровском и Торецком направлении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 127 боевых столкновений. Треть из них – на Покровском направлении.

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Какова ситуация на разных участках фронта

Нанаправлении Россия продолжает активные действия, было 5 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

Что происходит в районе Волчанска и Тихого: смотрите на карте DeepState

Нанаправлении – Россия 7 раз атаковала позиции наших подразделений. Основные усилия враги сосредоточили в районах Песчаного и Стельмаховки. Нанаправлении – враги отбили 6 атак оккупантов возле Макеевки и Торского. Нанаправлении украинские военные отбили 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного. Нанаправлении – ВСУ остановили 6 попыток россиян прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области. Нанаправлении – враг при поддержке авиации атаковал 24 раза неподалеку населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

ВСУ сдерживают оккупантов возле Торецка, на подступах к городу продолжаются бои: смотрите на карте

На Покровском направлении – ВСУ отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Россия сконцентрировала усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провела 8 и 18 атак соответственно. Также враги пытались продвигаться неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области, однако ВСУ остановили врага.

Аналитики DeepState заявили, что Россия оккупировала село Веселое в Покровском районе Донецкой области. Также враги продвинулись возле Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного. Однако официально Генштаб ВСУ эти данные не подтверждал и не опровергал.

Враг оккупировал село Веселое в Покровском районе: смотрите на карте

Нанаправлении – ВСУ сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанаправлении – оккупанты дважды штурмовали наши позиции возле Водяного Донецкой области. Нанаправлении – также состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки. Нанаправлении – ВСУ остановили попытку оккупантов продвигаться на Левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Нет признаков формирования наступательных группировок захватчиков.