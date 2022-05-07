Россия "освободила" Мариуполь и циничная ложь о ВСУ: дайджест фейков за сутки

Дмитрий Медведев прибегнул к манипуляции и заявил о "потере" Украиной государственности. Именно так заместитель главы Совбеза России "понял" слова президента Польши.

Также Москва заявила, что якобы Россия "освободила" Мариуполь. Соответствующую информацию о фейках Кремля 6 мая собрали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Потеря государственности" и "освобожденный" Мариуполь: новые фейки Кремля

Россия дважды 6 мая прибегла к манипуляциям. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины выяснили:

Кремль хочет усугубить отношения Украины и Польши. Именно поэтому Медведев отреагировал на слова польского президента относительно того, что "между Польшей и Украиной не должно быть границы", что якобы это "свидетельствует" "только об одном – потери Украиной государственности";

российские пропагандисты заявили, что якобы "войска россии освободили Мариуполь и теперь там налаживается "мирная" жизнь, а местные жители "ждут", когда "боевики" "Азова" сдадутся, чтобы в городе восстановился покой".

Также в Кремле пытаются деморализовать украинских военных . Так циничные пропагандистские лжецы России сказали, что якобы "военачальники ВСУ заставляют своих солдат идти в бой против российских танков, вооружив их только автоматами и надев бракованные бронежилеты".

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Кратко о последних лживых заявлениях России и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы Польша хочет аннексировать Запад Украины. Это заявление одиозный политик сделал после подобных сообщений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

5 мая оперативному командованию "Юг" заявили, что якобы Вооруженные Силы Украины обустроили свой командный пункт в Одесской областной больнице. Кремль предпринимает такие действия, чтобы оправдать свои атаки на гражданские объекты инфраструктуры мирного города.

5 мая источники 24 канала в украинских спецслужбах рассказали, что высший командный состав российских армий получает от своих штабов совсем не соответствующую действительности информацию. Отчеты с фейками поступают в руководителей от генштаба и самого Путина. В частности, они сообщают о захвате тех населенных пунктов, которых враги еще не добрались. То есть у Кремля отсутсвтует связь с реальностью.

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