От "триумфа" до капитуляции

Пошёл второй год нового мирового летоисчисления. Масштаб событий уже происшедших и перспективы нас ожидающих в наступившем году невозможно оценить без понимания логики мышления и поведения предельно узкой группы людей (Ковальчуки, Путин, Патрушев), захватившей абсолютную власть в России. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Эту "мобилизационную группу" уже давно вычислили, детально проанализировали и представили миру три человека – Алексей Венедиктов, Валерий Соловей и ваш покорный слуга. Напомню некоторые из наших известных текстов.

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2014 год

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Владимир Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантомы российской политической "элиты" в четкие концепты: "разъединенный народ", "собирание исконных земель", "русский Мир", ученически копирующие стереотипы внешней политики Германии 30-х годов прошлого века.

Так была сформулирована повестка дня четвертой мировой войны. И это не повестка сохранения статус-кво. Даже самый скромный вариант практической реализации амбиционной идеи "собирания исконных русских земель" потребует изменения государственных границ по крайней мере двух стран-членов НАТО – Латвии и Эстонии. И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО в целом по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США так же, как и полвека назад, находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения. И, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов. Дело в том, что это не совсем так, а вернее, совсем не так.

В острой геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, большим безразличием к ценности человеческих жизней и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения ядерного оружия.

Ведь ядерная стратегия – это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок. Путинская повестка дня четвертой мировой войны не ставит своей целью физическое уничтожение ненавистных США, чего действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение "русского мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как вторая мировая война была для Гитлера попыткой реванша за поражение Германии в первой.

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их. А как же ещё относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы выстраиваются в очередь послужить холуями на его бензоколонках за жалкое вознаграждение в 2 миллиона евро в год? Или после того, как Путин на пару с Асадом одним химическим ударом развели как лохов всех западных лидеров, полностью подменив повестку дня сирийского кризиса, мгновенно превратив Асада в глазах мировой общественности из палача своего народа в респектабельного государственного мужа, занимающегося благородным делом химического разоружения.

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Путин просчитал тогда Барака Обаму с его red lines и полагает, что просчитал сегодня своих бывших партнеров по G8. Он убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути реализации его великой идеи "русского мира", несмотря на то, что Россия намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере.

Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят. Если товарищ Ким Чен Ин даже с одним только ведром ядерных помоев заставляет плясать вокруг себя весь "цивилизованный мир", то что способен выделывать с этим миром господин Крым Пут Ин, обладающий огромным ядерным арсеналом?

Способность Путина одним гитлеровским вопросом "Вы готовы умереть за Нарву?" поставить весь Запад перед немыслимым выбором – унизительная капитуляция и уход из мировой истории или ядерная война с человеком, находящимся в другой реальности, – обсуждалась в последние месяцы во многих мировых мозговых центрах. Я принимал участие в некоторых из этих дискуссий. Могу сказать, что у Запада нет пока его адекватного решения.

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.

2016 год

4 августа 2016 года у нас появилась уникальная возможность послушать если не самого героя нашего повествования, то его аватара. Заголовком своего интервью польским СМИ "Путин – мой президент" собеседник всеблагих максимально поднял планку и сообщил нам, что его устами будет вещать президент России Путин. На мой взгляд, Венедиктов блестяще справился с заявленной задачей. Его президент говорит откровенно и очень убежденно:

"Мы хотим вернуть международный уклад, который опирался на договоренности Ялты и Потсдама. Польша – это плацдарм Североатлантического альянса, который тот использует для агрессивных действий против России. Я, однако, полагаю, что поляки могут не бояться российских танков. Если кому-то и стоит опасаться, то странам Балтии. Наша основная идея – это защита "русского мира", а в Польше его нет. Он есть в Украине, есть в Грузии, но не в Польше. Непосредственного столкновения между Польшей и Россией не будет".

"Успокоенный", но, тем не менее, несколько ошарашенный разговорами о танках польский журналист пытается задать великому человеку робкий вопрос: "Однако Литва, Латвия и Эстония – члены НАТО, и согласно содержанию Вашингтонского договора..."

Но Путин-Венедиктов решительно прерывает его нокаутирующим контрвопросом Адольфа Гитлера: "Вы готовы умирать за Данциг? Так, кажется, говорили в 1939 году?"

Этот небольшой, но исключительно концентрированный перформанс "триумфа путинской воли" в предельно достоверном исполнении ААВ говорит нам очень многое – как о состоянии сознания, так и о стратегических планах человека, живущего в другой реальности.

Несмотря на жесткую декларацию июльского саммита НАТО и планируемое размещение четырех натовских батальонов в Прибалтике и Польше Путин, так же как и Гитлер в 1939 году, твердо убежден, что сытый "гедонистский декадентский" Запад не готов умирать за условную Нарву. В этом смысл финальной реплики его аватара, закрывшей геополитическую дискуссию.

Путин давно не скрывает, что возлагает свои надежды исключительно на ядерное оружие, считая, что его режим обладает качествами, которые позволят ему переиграть Запад в прямом столкновении воль и заставить того дрогнуть и отступить. "План Победы" стронцием пропах.

Наш крот, рискуя многим, подтвердил 4 августа 2016 года те истины, о которых многие на Западе догадывались, но боялись произнести вслух. Западные политики должны запомнить эту дату. Теперь они предупреждены не маргинальным комментатором Пионтковским, а доверительным собеседником высших бонз режима свидетелем Венедиктовым. Западу бросил внешнеполитический вызов косящий под Гитлера субъект, вооруженный ядерным арсеналом и готовый его применить.

2018 год

Послушайте теперь донесение другого свидетеля с зияющих вершин российской власти уже от 2018 года:

"Если раньше мы смотрели гадательно, как сквозь закопченное стекло, то сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожалению, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. По-моему, это очевидно.

Стратегическая линия, которая выбрана, является предметом личного убеждения группы людей, которые определяют российскую политику, а не одного Владимира Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже, если хотите, веры. В рамках их картины мира это глобальная игра, глобальная ставка. Россия сейчас получила уникальный шанс взять реванш за гибель Советского Союза. То есть можно переиграть историю, причем одним броском костей, понимаете?

Это колоссальный соблазн. У группы элиты, которая принимает решения, есть групповое внутреннее убеждение, что на нее возложена высочайшая миссия, причем мистического религиозного толка, да, переиграть мировую историю, и она этой миссии следует".

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Какой замечательный рембрандтовский "Ночной дозор" – МРТ-скан больного сознания российской верхушки.

Если свидетель Венедиктов дословно подтвердил сценарную линию Плана Победы, вычисленного мною гадательно через закопченное стекло, то свидетель Соловей передал в своем донесении метафизику и эзотерику преступного замысла.

Кроме своих ценнейших свидетельств, Соловей увековечил путинский "план победы" блестящей и жуткой метафорой – переиграть историю одним броском костей. Одним броском костей – одним ядерным ударом (или угрозой такого удара) по одной из европейских столиц.

Декабрь 2021 года – февраль 2022 года

Власть диктатора – это не рациональные расчеты, не рейтинги, не политические расклады, а некая аура, тайна, мистика, воля, через телеиспускательные каналы осеменяющая массы и дающая им счастливую иллюзию творческого соития с национальным вождем.

Толстомордый замминистра, горделиво раздувавший ноздри от доверенной ему исторической миссии, прорычал тридцати державам НАТО: "Собирайте манатки и немедленно убирайтесь вон на линию Батыя –Джугашвили".

Линия БД – это удивительно совпавший в деталях ровно через 700 лет рубеж максимального продвижения Улуса Джучи на Запад. В 2022 году "Улус" собирался за неделю, максимум две, пройти как нож через масло Украину и, выйдя на границы Центральной Европы в ореоле военного триумфа, повторить там свой ультиматум, размахивая для убедительности ядреной елдой.

Сохранились для истории записи трех публичных появлений Путина в эти роковые дни: 8 февраля, 21 февраля, 24 февраля.

Каждый раз он был в запредельно возбужденном эйфорическом состоянии. 8 февраля непристойно хамил Украине: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"; издевался над Макроном, заставляя его несколько раз бегать между самолетом и терминалом и сдавать какие-то анализы. И, наконец, на совместной пресс-конференции, не в силах уже больше держать в себе огромное, сокровенное и счастливое, впервые выложил публично свой "план победы". Нет, не только над Украиной, конечно, а над "проклятым" Западом в целом.

"Конечно, потенциалы объединённой организации НАТО и России не сопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым современным компонентам даже многих опережает".

Никто его и не спрашивал о потенциалах НАТО и России, но душа бывшего пробочника у Собчака неудержимо рвалась в геополитическое поднебесье.

21 февраля он вытащил на камеры высших нотаблей государства, чтобы "посоветоваться" с ними. Чтобы публично садистски унизить их всех. Tвари дрожащие, конечно, заслуживали подобного обращения. Но никогда раньше торжествующий плебей такого демонстративного поведения себе не позволял. И, наконец, утром 24 февраля "властелин вселенной" произнес самые важные выстраданные всей его никчемной земной жизнью слова:

"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан".

Великий и страшный первый год по новому летоисчислению мы все пережили вместе. Героический подвиг украинского народа. Рождение новой Великой Державы, которая одна, истекая кровью, целый год защищает свободный мир от варварских орд с Востока. Систематические чудовищные преступления против человечности, совершаемые "второй армией в мире". И ее вынужденные "жесты доброй воли", перегруппировки и непростые решения. Сотни тысяч убитых и искалеченных. Миллионы беженцев. Тысячи похищенных у родителей украинских детей.

Изнеженный Запад медленно, преодолевая упорное сопротивление путинских агентов и полезных буржуазных идиотов, начинает понимать, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. И вот уже генсек НАТО Йенс Столтенберг повторяет колеблющимся: "Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью. И если они не устоят и Путин преуспеет, мы будем платить ту же цену. Мы будем платить своей кровью". Если вдуматься, то звучит ужасно. Но это лучшее, на что мы можем рассчитывать на сегодня.

Страшно представить, что случилось бы с Западом, с миром, если бы к началу марта Путин победоносно вышел, как он и планировал, на границы стран НАТО. Год назад Запад, на мой взгляд, абсолютно не был готов к конфронтации с Гитлером, размахивающим ядерной бомбой.

Украина еще не изгнала оккупантов со своей территории, еще не выиграла свою историческую многовековую войну за независимость. Но она уже одержала за Запад победу в четвертой мировой войне на моральное уничтожение, объявленной Западу Путлером. Она отправила в низший дивизион "вторую в мире армию" и научила Запад перестать бояться Путлера и его ядерного шантажа.

Таков главный итог минувшего года I.

Путин стремится превратить войну в рутину

Год этот заканчивался фейерверком значимых международных встреч: визиты Зеленского и Байдена, саммит ЕС, мюнхенская конференция по безопасности. Но самым важным в этом ряду событий стало, на мой взгляд, недооцененное многими послание того же персонажа Федеральному собранию 21.02.2023.

Путин фактически сделал в ходе этого послания два важнейших заявления, подменяющих всю его пропагандистскую колоду:

он признал капитуляцию в 4-й мировой войне, объявленной им Западу;

он объявил бессрочную специальную военную операцию по спасению своей жизни.

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Действительно, 80% озвученного военным вождем нации текста – римейк отчетного доклада генсека КПСС эпохи позднего застоя. Колосятся поля, растут урожаи зерновых, надои молока, прокладываются современные автотрассы в Казань и далее в Хабаровск. Увеличивается материнский капитал, пособия для многодетных. Да, и еще в разделе о социальных благах развитого путинизма одна дополнительная вишенка на торте – каждые полгода отличившимся участникам СВО предоставляется двухнедельный отпуск для укрепления здоровой православной семьи папы и мамы.

Речь идет о рутинизации войны. У нее нет уже заявленных амбициозных целей – покорение Украины, отступление НАТО на линию Батыя – Джугашвили – Рябкова. Она становится элементом устойчивого быта наряду с заготовками зерна и строительством автотрасс. Она становится вечной и банальной, как война Евразии и Остазии в оруэлловском "1984". В ней не может быть ни победы, ни тем более поражения, которое могло бы угрожать власти "большого брата". Наоборот, ее рутинная вечность легитимизирует политическую вечность "большого брата".

Путин, наконец, понял, что Россия проиграла развязанную им четвертую мировую войну. Украина превосходит противника на конвенциональном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое преимущество украинской армии. Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно Западом отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, гейтсов, трампов, пап францисков и прочей нечисти.

Добрый русский народ на протяжении своей героической истории не только прощал своим вождям любые самые чудовищные преступления как против него самого, так и против иных братских народов, но и с энтузиазмом возвеличивал этих маньяков, если их преступления приводили к "военной победе". Но горе побежденному диктатору.

Поэтому он так резко меняет концепцию войны и свое личное целеполагание в ней. Теперь он отчаянно сражается за свою жизнь. Пока люди продолжают ежедневно убивать друг друга, он живой. Как только они остановятся, его непременно убьют. Или одни за совершенные им преступления против человечности, или другие за то, что он проиграл объявленную им войну.

21 февраля он не только впаривал пиплу вечную рутинную "СВО" с отпусками раз в полгода. Он дал Западу два важных заверения в ядерной сфере:

я ни в коем случае не буду выходить за рамки договора СНВ; я ни в коем случае не буду проводить ядерные испытания.

Для собственного быдла они были закамуфлированы как традиционное размахивание ядерной елдой. Но для адресата смысл его послания был совершенно очевиден: "Я вменяемый, я отказываюсь от ядерного шантажа, я вам ничем не угрожаю, я просто хочу выжить, без меня вы столкнетесь с непредсказуемыми последствиями русской смуты на пространстве в 11 часовых поясов".

Я не знаю, как отреагируют на послание ядерного банкрота глубинный русский народ и коллективный Запад. Возможны варианты. Я не собираюсь их анализировать. Потому что я точно знаю, какое решение в отношении персонажа примет главная держава-победительница в четвертой мировой войне – Украина: роздавить гадину!