Ситуация ужасная, – Дудукалов рассказал, что россияне делают с жильем украинцев в Бердянске

Оккупационные власти захваченного Бердянска Запорожской области массово причисляют недвижимость жителей к "бесхозному имуществу". Его потом либо продают, чтобы наполнить местный бюджет, либо отдают россиянам, которые приезжают работать в оккупации.

Такой информацией с 24 Каналом поделился заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что следствием этого является рост цен на официальное жилье и тысячи украинских семей, которые остались без своих квартир.

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Зачем враг отбирает имущество у украинцев

Российские захватчики приняли целый закон о недвижимости, который действует на территории оккупированной Запорожской области. Он предусматривает официальный "отжим" имущества украинцев. Этот процесс враг называет "национализацией".

Ситуация просто ужасная. Последствиями является то, что люди теряют свое имущество, которое им реально принадлежит. Только потому, что не захотели или не смогли получить оккупантские документы и пройти все "круги ада", зарегистрироваться в их реестрах,

– объяснил Дудукалов.

Но есть хороший момент – так называемая "национализация" буксует. Россияне не могут организовать этот процесс. Реестры глючат, очереди невероятные. Даже если есть желание, это все равно займет много времени. Соответственно "отжать" его также непросто.

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Что россияне делают с недвижимостью

В то же время инвентаризация пустой жилой недвижимости, в которой никто не живет, является процессом чуть ли не номер один. Бывает, даже проводят собрания в многоквартирных домах и расспрашивают, мол, "а кто здесь проживает, а кто здесь не проживает".

Может быть такое, что человека просто не было дома. Оккупанты без него провели собрание и его квартиру зафиксировали как пустую. Следствие: человек ходит оббивает пороги этих так называемых чиновников и пытается доказать, что это все-таки ее квартира и она там живет. Иногда даже это не удается,

– отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Все делается для того, чтобы "отжать" жилье. Нередко его отдают россиянам, которые приезжают в оккупацию работать или, как анонсировала сама же "власть", продают недвижимость и наполняют местный бюджет.

В результате невероятно растут цены на официальное жилье и тысячи семей остаются без своих квартир, в которых непонятно кто проживает.

Отметим, 22 ноября Силы обороны поразили важный склад в порту Бердянска, где хранились остатки военной техники и оккупанты.