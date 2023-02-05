Не обязательно к наступлению: для чего Россия отключила Интернет в Луганской области

В Луганской области оккупанты отключили Интернет вероятно для того, чтобы предотвратить распространение информации о передвижении их военных сил. Однако существует другое мнение: якобы враг готовит наступление именно на Луганском направлении.

Фактор отключенния Интернета может быть связан со многими обстоятельствами. Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его мнению, не обязательно причиной отключения Интернета может быть вероятное наступление оккупантов.

Обратите внимание Россияне заблокировали интернет в Луганской области, чтобы скрыть перемещение войск, – ISW

Украинское подполье работает

Он отметил, что этими действиями враг пытается подавить определенные усилия украинского подполья по передаче данных украинским военным. А ведь эта работа ведется достаточно активно. И значительную часть информации о передвижении российских войск ВСУ и другие силы обороны получают от местных жителей.

"На Луганщине, в Крыму, на юге Украины, в Донецкой области действует достаточно разветвленная сеть украинского подполья, поэтому россияне начинают это понимать как стратегический проблемный фактор", – подчеркнул он.

На фактор внезапности полагаться не стоит

По его мнению, Россия увеличивает свои возможности. И если наступление даже начнется на каком-то участке фронта, то не стоит проводить аналогии с февралем 2022 года.

Тогда линии фронта, кроме Донбасса, не существовало, и поэтому россиянам в первоначальном хаосе войны удалось быстро захватить очень большой кусок территории. Но сейчас, когда сформирована линия фронта, и даже там, где ее нет – вблизи с границей с Россией – постоянно находятся украинские воинские части для охраны границы и не только. Здесь уже на фактор внезапности полагаться не удастся,

– считает эксперт.

Он отметил, что любые наступательные действия – это более кратный риск, чем оборона. Россияне неоднократно стачивали свои военные силы в наступлениях. Причем, совершенно дурацких.

С чем может быть связано отключение интернета в Луганской области: смотрите видео

В России критикуют идею наступления

"И сейчас определенные российские военные круги, в частности тот же Игорь Гиркин, критикуют идею нового "великого российского наступления". Ведь это приведет к снижению возможностей российской армии. Они стачивают силы в наступлении и соответственно дальше не могут даже производить эффективную оборону", - подчеркнул Ярослав. Божко.

Поэтому он отметил, что российская стратегия – воевать до последнего солдата, и за небольшую деревню положить 10 тысяч своих военнослужащих, достаточно сильно бьет по России, и там это уже тоже понимают.

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