Чинник вимкнутого Інтернету може бути пов'язаний з багатьма обставинами. Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. На його думку, не обов'язково причиною вимкнення Інтернету може бути ймовірний наступ окупантів.

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Українське підпілля працює

Він зазначив, що цими діями ворог намагається приглушити певні зусилля українського підпілля з передачі даних українським військовим. Адже ця робота ведеться достатньо активно. І значну частину інформації про пересування російських військ ЗСУ і інші сили оборони отримують безпосередньо від місцевих жителів.

"На Луганщині, в Криму, на півдні України, на Донеччині діє досить розгалужена мережа українського підпілля, тому росіяни починають це розуміти як стратегічний проблемний фактор", – наголосив він.

На фактор раптовості покладатися не варто

На його думку, Росія нарощує свої можливості. І якщо наступ навіть розпочнеться на якійсь ділянці фронту, то не варто проводити аналогій з лютим 2022 року.

Тоді лінії фронту окрім Донбасу не існувало, і тому росіянам в первинному хаосі війни вдалося швидко захопити дуже великий шмат території. Але зараз, коли сформовано лінію фронту, і навіть там де її немає – поблизу з кордоном з Росією – постійно перебувають українські військові частини для охорони кордону і не тільки. Тут вже на фактор раптовості покладатись не вдасться,

– вважає експерт.

Він зауважив, що будь-які наступальні дії – це кратний ризик, ніж оборона. Росіяни неодноразово сточували свої військові сили у наступах. Причому, абсолютно безглуздих.

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В Росії критикують ідею наступу

"І зараз певні російські військові кола, зокрема, той самий Ігор Гіркін, критикують ідею нового "великого російського наступу". Адже це призведе до зниження можливостей російської армії. Вони сточують сили в наступі і відповідно далі не можуть навіть провадити ефективну оборону", – підкреслив Ярослав Божко.

Тому, він відзначив, що російська стратегія – воювати до останнього солдата – і за невеличке село покласти 10 тисяч своїх військовослужбовців, досить сильно б'є по Росії, і там це вже теж розуміють.

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