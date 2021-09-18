Россия открывает избирательные участки на Приднестровье: власти Молдовы против

Россия хочет открыть 27 участков в Приднестровье для голосования в Госдуму. Впрочем, молдавские власти не давали на это разрешения.

Как отметили дипломаты, открытие участков на неконтролируемой молдавской властью территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы. Соответствующее официальное заявление МИД Молдовы обнародовали накануне дня голосования.

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Нарушение территориальной целостности Молдовы

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отметили, что ранее посольство России обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов.

Тогда молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под конституционной властью Молдовы. Другая же речь о неподконтрольном Приднестровье.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавской властью, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы…,

– говорится в обращении.

Что касается Приднестровья, то Россия захотела открыть там 27 избирательных участков. В первый день выборов – 17 сентября – заработали четыре из них.

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