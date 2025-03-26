Россия откроет три новые площадки для пусков "Шахедов" и увеличит количество экипажей, – ЦПД

Россия продолжает каждую ночь атаковать территорию Украины, нанося большой ущерб. Однако даже переговоры о возможном прекращении огня не останавливают врага, который открывает еще три новых площадки для запуска беспилотников по Украине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, какую цель преследует враг, пытаясь увеличить интенсивность дроновых атак. Также россияне начали использовать новую тактику запуска беспилотников – стаями, которые летят на определенной объекты на территории Украины.

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Намерения России должны получить жесткий ответ от США

Коваленко отметил, что Россия давно наращивает количество дроновых экипажей, тренирует их для пуска "Шахедов".

Противник по производству дронов давно вышел на количество, которое позволяет запускать их больше. Однако у него была нехватка экипажей, и сейчас эта проблема, к сожалению, решается,

– подчеркнул он.

Параллельно из города Приморско-Ахтарска Краснодарского края, а также из Брянской, Курской и Белгородской области россияне хотят запускать больше "Шахедов".

План России давно заключается в том, чтобы атаковать Украину практически круглосуточно. Речь идет не только о ночном времени и об увеличении интенсивности по количеству. Россияне стремятся растянуть атаки и на день,

– пояснил руководитель ЦПИ.

Это нужно врагу не только с военной точки зрения. Частые воздушные тревоги наносят ущерб экономике Украины, и россияне таким образом хотят влиять на гражданскую, экономическую жизнь украинцев.

Также, продолжая атаки и в день, они будут перегружать мобильно огневые группы и системы противовоздушной обороны.

Такой замысел есть у России, и конечно же он совсем не коррелируется со стремлением Соединенных Штатов Америки и Украины завершить войну,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Такие намерения России должны получить жесткий ответ от США, если они имеют соответствующие инструменты. Поэтому Россия играет против себя, если Соединенные Штаты Америки сильно ударят по ней.

Однако если Россия знает, что эти удары не будут для нее настолько болезненными, как об этом говорится публично, то придется решать эту проблему военным путем. Но в таком случае, по мнению руководителя ЦПИ, говорить о всеобщем прекращении огня довольно сложно.

К слову, вечером 25 марта россияне в очередной раз атаковали Украину, выпустив 117 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Украинские силы сбили 56 беспилотников различных типов на юге, севере, востоке и в центре страны.

Враг атаковал Черкасскую область, где был поврежден объект инфраструктуры, где возник пожар. Он был ликвидирован. Также обломки, упавших, нанесли разрушения складским помещениям частного предприятия.

В Кривом Роге в результате дроновой атаки произошло несколько возгораний. Повреждено админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто.

Также из-за дроновой атаки пострадали частное домовладение в Кировоградской области и два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, автомобили в Ахтырке.