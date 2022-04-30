Россия отправит на парад 9 мая меньше своего металлолома и людей, чем год назад
Источник:ВВС
Минобороны России отправит на парад 9 мая, на котором Путин так любит звенеть оружием, еще меньше техники и людей, чем в прошлом году.
В местном минобороны не собираются объяснять реальные причины, почему нынешний парад будет менее многочисленным. Вроде бы уверяют, что все по плану
Внимание Россия будет позориться на параде 9 мая наедине: не зовут даже Лукашенко
Насколько "сузится" парад
Меньше будет и людей, и техники. Судя по информации о составе парадных колонн, в параде 2022 будет участвовать 129 единиц военной техники. В то время как в 2021 году в нем участвовала 191 военная машина.
В пешем строю по площади пройдут примерно 10 тысяч человек. Сюда даже должны запихать и детей из "путинюгенда" – военизированного движения "Юнармия". В то время как в 2021 году в параде принимали участие 12 тысяч человек.
На Красной площади не покажут и некоторые типы военной техники, участвовавшие в параде 2021:
- танки Т-80БВМ,
- самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ",
- тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" – они как раз участвуют в боевых действиях в Украине.
- машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление",
- зенитный комплекс "Панцирь-С" – россияне их тоже используют в войне,
- а также все машины Росгвардии.
Реальная причина, почему парад будет менее многочисленным
Известно, что в России скрывают потери на войне в Украине. Поэтому очевидно, что некому идти хвастаться оружием, поскольку многие русские солдаты уже мертвы. Так что должны посылать детей.Внимание! С начала полномасштабной военной агрессии России ее армия потеряла 23 тысяч солдат в Украине. В России же говорят, что им "неизвестно точное количество". Официально отчитались только 25 марта, и то говорилось о гибели 1 351 военнослужащего.
Нынешнее 9 мая "особое"
- Каждый год 9 мая россияне устраивали буквально феерический праздник в честь "победы над нацизмом". Вместо лозунгов "Никогда снова!", россияне использовали "Можем повторить!".
- Но в этом году празднование 9 мая будет совсем другим. Например, в Латвии вместо Дня победы будет день траура по всем погибшим на войне с Россией украинцам.
- В Израиле отменили традиционный парад ветеранов. Также парад не будет проводить Казахстан. Даже в непризнанном Приднестровье парада в этом году не будет.
- Следует заметить, что по данным разведки, на временно оккупированных территориях россияне похищают мужчин призывного возраста. Их могут использовать 9 мая как "военнопленных".
Интересно – политолог о том, что будет "праздновать" Путин 9 мая: смотрите видео