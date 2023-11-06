Преобладают раз в 7, – Гайдай объяснил опасность от российских "Орланов" и "Ланцетов"

Дроны стали чрезвычайно эффективным средством во время войны. Беспилотники проводят разведку, наводят на врага артиллерию и сбрасывают гранаты. Все эти преимущества БПЛА осознают россияне, поэтому начали увеличивать количество дронов, которыми наносят реальный вред.

Сейчас существенно увеличилось количество вражеских "Орланов", "Ланцетов" и FPV-дронов врага. Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Если взять определенные подразделения и посчитать, сколько они совершали вылетов и сколько прилетало, то вражеские дроны примерно преобладают раз в 7 по количеству", – отметил экс-глава Луганской ОВА.

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У россиян появились новые модификации "Ланцетов", которые уже могут уничтожать тяжелую технику одним попаданием. Это очень опасное оружие, с которым нужно бороться, развивать украинский РЭБ и искать возможности для усовершенствования мобильных комплексов. Сейчас в воздухе чувствуется превосходство беспилотников оккупантов.

РЭБ у врага мощная и хорошего качества. С этим надо что-то делать и нельзя пренебрегать. На определенных участках фронта российский РЭБ настолько мощный, что проводить разведку почти невозможно. Поэтому иногда в первую очередь используют спецназовцев, бойцов ССО и ГУР, которые рискуя жизнью, проходят вперед, обнаруживают РЭБ и затем их уже уничтожают наши ракеты или артиллерия,

– отметил Гайдай.

По его словам, очень мощно по GPS-навигации работают снаряды Excalibur. Однако сейчас эти снаряды имеют отклонения на несколько сотен метров из-за работы вражеской РЭБ.

"Нужно искать возможности, прежде всего, для уничтожения этих комплексов. Хотя такая техника регулярно уничтожается ракетными войсками и артиллеристами", – добавил экс-глава Луганской ОВА.

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Увеличилась ли роль БПЛА в войне за последние месяцы

На каждое действие есть свое противодействие и против каждого оружия найдутся способы борьбы. Любой из бойцов подтвердит, что сейчас нет более эффективного оружия, чем беспилотники. Коэффициент полезного действия несравним.

Себестоимость обычного FPV-дрона от 12 000 гривен, а в свободном доступе его можно приобрести до 20 000 гривен. Возьмем среднюю стоимость 15 000 гривен, плюс к нему пристает боекомплект. БПЛА летит и уничтожает, например, танк, который стоит 3 миллиона долларов,

– сказал Гайдай.

Конечно, если FPV-дрон попадает в башню, то это не нанесет критического ущерба танку. Однако очень часто, когда беспилотники попадают в моторный отсек, где есть керосин или солярка, танк легко и быстро вспыхивает.

"Попадание в моторный отсек и техника за миллионы начинает гореть. Она может сгореть за несколько минут, а плюс если там полный БК, то тогда мы видим, как башня летит в стратосферу", – заметил экс-глава Луганской ОВА.

Работа дронов на фронте