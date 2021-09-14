Россия отрабатывает высадку войск в Украину из Беларуси, – спикер InformNapalm

Россияне во время военных учений "Запад-2021" активно отрабатывали высадку десантных групп на небольших территориях. Все маневры были проведены на территории Беларуси.

Таким образом они могут готовиться к вторжению в Украину с территории другого государства. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель международной разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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Макарук Россия отрабатывает новую технику во время учений "Запад-2021"

По его словам, наиболее интересным эпизодом учений "Запад-2021" является десантирование 45-й бригады десантных войск с новыми типами парашютных систем в ночное время с самолета Ил-76. Взлет и посадка были проведены в Беларуси.

То есть россияне активно отрабатывают возможность высадки в тыл украинским войскам с территории Беларуси,

– пояснил он.

Волонтер также рассказал, что во время учений россияне начали активно отрабатывать новую технику – комплексы минирования "Заземление". В частности было применено 2 типа новых беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести ракеты и управляемое оружие.

Речь о новой модификации беспилотника:

"Форпост";

"Иноходец".

"Довольно интересно, что условный противник россиян в этих учениях имеет маркировку техники, как и украинские войска. То есть белые полосы на своем фоне", – отметил Макарук.

Головная боль для Литвы и Польши, – Макарук о российских войсках в Беларуси

Представитель сообщества InformNapalm добавил, что россияне уже отрабатывали перемещения военной пехоты в местах большого радиационного заражения. К тому же заявление Кремля о передаче военной техники Беларуси было сделано не просто так.

Из России должны доставить пару комплексов "Тор", зенитно-ракетный комплекс "С-400". десятки вертолетов и самолетов. Сейчас в Беларуси уже находятся вертолет Ми-35М и военно-транспортные модификации:

вертолета Ми-8;

вертолета Ми-27;

самолетов Су-30.

Белорусские операторы уже активно учатся и уже даже активно работают с этими комплексами. Поэтому заявление было сделано был не просто так.

Поэтому это является головной болью не только для Украины, но и для Литвы и Польши,

– отметил Макарук.

Макарук рассказал детали российско-белорусских учений "Запад-2021": видео

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