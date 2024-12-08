У Путина отреагировали на призыв Трампа к миру "советами" Зеленскому

7 декабря Зеленский, Трамп и Макрон провели встречу в Елисейском дворце. После новоизбранный президент США призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переговорам.

Кроме того, республиканец заявил, что с начала вторжения Россия потеряла около 600 тысяч солдат погибшими и ранеными, а Украина – 400 тысяч. У Путина с этими цифрами не согласились, передает 24 Канал.

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Что сказали в Москве

Так, представитель российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа после встречи с Зеленским и Макроном.

Песков отметил, что Трамп назвал цифры потерь обеих сторон в украинской трактовке, но, мол, реальные цифры совсем другие. "Украинские потери в несколько раз превышают потери с российской стороны", – солгал чиновник.

Также Песков обвинил Украину в том, что это якобы именно она против мира. Мол, Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие прежде всего от стран Глобального Юга.

Кроме того, приспешник Кремля напомнил, что условия для моментального прекращения боевых действий Путин уже называл в июне 2024 года.

Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется,

– заявил Песков.

Он добавил, что, якобы, для выхода на мирную траекторию "Зеленскому достаточно отменить свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле".

К слову, президент Зеленский назвал потери России и Украины в войне.

Также глава государства подчеркнул, что эту войну не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями. Он добавил, что прекращение огня без гарантий означает, что он снова может быть разожжен Путиным.