Врет или реально не в курсе: Шойгу выдал заявление о левобережье Херсонщины

Российские чиновники упорно отрицают какие-либо успехи Сил обороны на Херсонщине. Однако параллельно туда перебрасывают дополнительные подразделения для того, чтобы фронт на этом участке не посыпался.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что российское избегание темы Херсона связано с желанием Путина удерживать победную картинку до конца 2023 года.

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Ситуация на левом берегу Херсона

Боевые действия на подконтрольном оккупантам берегу Днепра продолжаются уже около месяца, и только на прошлой неделе об этом было объявлено официально. В то же время Сергей Шойгу продолжает делать вид, что никакого продвижения Сил обороны не случилось.

"Это можно объяснить двумя вариантами: либо Шойгу все знает (о реальной обстановке – 24 Канал), но продолжает играть перед Путиным, либо ему докладывают ложную информацию, полностью не соответствующую действительности", – предположил Ступак.

Иван Ступак о реакции России на бои за Херсонщину: смотрите видео

В то же время, так называемые российские военкоры признают, что продвижение украинских подразделений на Херсонщине действительно есть. И если еще на прошлой неделе они делали вид, что операция Сил обороны не имеет существенного значения для фронта, то в 20-х числах ноября оккупанты начали в авральном порядке перебрасывать на Херсонщину дополнительные части.

Украинские успехи на левом берегу Днепра произошли крайне несвоевременно для Владимира Путина, который с дня на день готовится объявить о своем баллотировании на пост президента России. Поэтому, чтобы не портить настроение россиянам в преддверии этого события, Кремль ограничивает информацию о событиях в Херсонской области.

"Наши военные, выполняющие задачи на левом берегу Днепра, говорят, что заминирование на этом направлении значительно меньше, чем в Запорожской области. И учитывая это, (своими наступательными действиями – 24 Канал) военные хотят получить тот результат, которого не удалось достичь на других направлениях", – поделился бывший спецслужащий.

Однако сейчас на левом берегу Херсона продолжаются непростые бои, и не стоит думать, что в короткие сроки Силы обороны смогут приблизиться к Крыму.

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