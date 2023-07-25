Огневой мешок замкнётся, – офицер ВСУ спрогнозировал судьбу окупантов в Бахмуте
Вооруженные Силы имеют очередные успехи к югу от Бахмута. Вынудив россиян покинуть свои позиции возле Клищиевки и Андреевки, украинские военные сделали еще один шаг к оперативному окружению оккупантов.
Об этом 24 Канала рассказал офицер Вооруженных сил Украины Арти Грин. По его мнению, Силы обороны находятся в нескольких километрах от оперативного окружения Бахмута.
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Перспективы Бахмутского направления
Вокруг Бахмута есть 3 зоны активных боевых действий, и если в каждом из них ВСУ смогут продвинуться вперед на 5 километров, Бахмутско-Соледарская группировка оккупантов попадет в оперативное окружение. Это означает, что все транспортные пути из Бахмута будут находиться под плотным огневым контролем Сил обороны.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении / Deep State
Клищиевка и Андреевка, расположенные к югу от Бахмута, – это одно из таких направлений. В 5 километрах к востоку от этих сел находится дорога, соединяющая Бахмут с Горловкой. Если вооруженные силы смогут ее перерезать, то также создадут угрозу для трассы Бахмут – Дебальцево.
"И наконец, если Силы обороны возьмут Яковлевку, расположенную к востоку от Соледара, огневой мешок (вокруг Бахмута – 24 Канал) замкнется", – резюмирует военнослужащий.
Арти Грин о ситуации на фронте и перспективах Бахмутского направления: смотрите видео
Бои на Бахмутском направлении: что известно
- Окрестности Бахмута стали одним из основных направлений украинского контрнаступления этим летом. После месяцев чрезвычайно интенсивных боев за город Россия перешла к обороне, не имея надежных оборонительных позиций.
- Операция по окружению Бахмутской группировки России началась с выбивания оккупантов на юг от города 3 штурмовой бригадой. Позже Вооруженные Силы нанесли удар на Север от города в районе Орехово-Василовки, сумев оттеснить россиян от дорог, соединявшихся Бахмутом и Константиновкой.
- Для российской армии это направление имеет большое символическое значение, ведь для продвижения вперед этой зимой были положены десятки тысяч солдат. Для удержания этого плацдарма Россия постоянно опрокидывает на это направление дополнительные силы.