Россия перебрасывает резервы: Арестович назвал первоочередную задачу врага на фронте
Источник:ФЕЙГИН LIVE
Наступление Вооруженных Сил Украины на нескольких направлениях продолжается. Впрочем, за последние 2 – 3 дня наступательные действия украинских войск на Востоке замедлились.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на Восточном направлении в течение последних нескольких дней "ничего особенного не происходит".
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Что происходит в Луганской области
Уменьшение интенсивности наступления в Луганской области связано с тем, что обе стороны накапливают силы.
То, что сейчас там происходит – это не активные удары, штурмовые действия. Идет улучшение позиций на месте, обе стороны накапливают резервы, накрывают друг друга артиллерией,
– сообщил Арестович.
Он добавил, что украинской стороне это удается гораздо лучше, особенно возле города Сватово.
По словам советника главы ОП, о событиях на фронте, прежде всего, должен говорить Генштаб. Однако, как отметил Арестович, судя по карте боевых действий, ВСУ уже очень близко к Сватовому.
Главная задача врага возле Кременной
Арестович также прокомментировал ситуацию в районе Кременной.
Российская сторона перебросила туда резервы. Главной задачей российских войск в этом районе является удержание узла Кременная – Привольное – Рубежное,
– сказал советник главы Офиса Президента.
По его словам, если украинские войска захватят этот участок, то оккупантов ждет страшное поражение, включая ситуацию в Лисичанске и Северодонецке.
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"Это та самая печально известная "вторая линия обороны", ради которой россияне погубили свои войска в Лимане для того, чтобы успеть ее создать", – заметил Арестович.
Какая одна из главных целей в войне
Он добавил, что трасса между Сватовым и Кременной находится под огневым контролем ВСУ.
Это очень хорошо, ведь "резать" дороги и коммуникации – одна из главных целей в этой войне, и она здесь достигнута.
– сказал советник главы ОП.
Чего ждать дальше в Луганской области
По словам Арестовича, впереди – бои за Кременную и Сватово.
Дальше будем ждать, кто кого победит. Это зависит от того, сколько сил и средств у сторон,
– сказал советник главы ОП.
Алексей Арестович оценил ситуацию на фронте: смотрите видео
Ситуация на Восточном направлении: главное
- Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши земли от российских захватчиков. 7 октября украинские военные деоккупировали село Макеевка на Луганщине.
- Владимир Зеленский рассказал, что на Востоке Украины удалось освободить более 5 сотен квадратных километров. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.
- Вооруженные Силы Украины развивают наступление на Сватово и Кременную. Из Сватового даже начинают эвакуироваться семьи коллаборантов и некоторые персоны из состава российских оккупационных войск или силовых структур.