Россия перебрасывает в Северодонецк новейшие САУ "Малка", – военный эксперт
В Луганской области российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и стягивают туда тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка".
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев . По его словам, это страшное оружие, разрушающее все вокруг.
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"Зафиксирована передислокация в район Северодонецка новейших российских САУ "Малка". Это 203 калибр, дальность поражения – до 40-50 километров", – рассказал военный эксперт.Справка. САУ "Малка" – модернизированный вариант 2С7 "Пион", калибра 203 миллиметра. Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов и живой силы противника. Экипаж САУ – 6 человек. Режимная скорострельность – 50 выстрелов в час.
Россия сменила тактику
По словам Снегирева, во время штурма Северодонецкая российская армия сменила тактику. Теперь передние "штурмовые отряды" – это исключительно воины так называемого "второго армейского корпуса" оккупированной территории Луганщины.
То есть россияне уже не рискуют идти на штурм, потому что прекрасно понимают, что количество военных потерь – это демотивирующий фактор внутри самой России.
Снегирев также добавил, что планы России по созданию оперативного окружения вблизи Северодонецка и Лисичанска разбиты наголову благодаря Вооруженным Силам Украины.
Что происходит в Северодонецке: последние новости
- Российские оккупанты сосредоточили все свои усилия на захвате Луганской и Донецкой областей, поэтому там продолжаются самые ожесточенные бои. В частности, на Северодонецком направлении враг обстреливал украинских военных из минометов и артиллерийских систем разного типа.
- По данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины удерживают контроль в Северодонецке . Бои продолжаются в восточной части города. В то же время наши воины разрушают попытки российских оккупантов взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.
- Россия продолжает насильственно мобилизовывать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их "бросают" в кровавые бои за Северодонецк.
- По словам Владимира Зеленского , Северодонецкое и Запорожское направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте. Несмотря на то, что у российских захватчиков преимущество в личном составе, украинские военные достойно держат оборону.
Снегирев рассказал о действиях российских военных в Луганской области: смотрите видео