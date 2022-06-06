Россия перебрасывает в Северодонецк новейшие САУ "Малка", – военный эксперт

В Луганской области российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и стягивают туда тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев . По его словам, это страшное оружие, разрушающее все вокруг.

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"Зафиксирована передислокация в район Северодонецка новейших российских САУ "Малка". Это 203 калибр, дальность поражения – до 40-50 километров", – рассказал военный эксперт.

Россия сменила тактику

САУ "Малка" – модернизированный вариант 2С7 "Пион", калибра 203 миллиметра. Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов и живой силы противника. Экипаж САУ – 6 человек. Режимная скорострельность – 50 выстрелов в час.

По словам Снегирева, во время штурма Северодонецкая российская армия сменила тактику. Теперь передние "штурмовые отряды" – это исключительно воины так называемого "второго армейского корпуса" оккупированной территории Луганщины.

Дмитрий Снегирев Военный эксперт То есть россияне уже не рискуют идти на штурм, потому что прекрасно понимают, что количество военных потерь – это демотивирующий фактор внутри самой России.

Снегирев также добавил, что планы России по созданию оперативного окружения вблизи Северодонецка и Лисичанска разбиты наголову благодаря Вооруженным Силам Украины.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

Российские оккупанты сосредоточили все свои усилия на захвате Луганской и Донецкой областей, поэтому там продолжаются самые ожесточенные бои. В частности, на Северодонецком направлении враг обстреливал украинских военных из минометов и артиллерийских систем разного типа.

По данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины удерживают контроль в Северодонецке . Бои продолжаются в восточной части города. В то же время наши воины разрушают попытки российских оккупантов взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

Россия продолжает насильственно мобилизовывать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их "бросают" в кровавые бои за Северодонецк.

По словам Владимира Зеленского , Северодонецкое и Запорожское направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте. Несмотря на то, что у российских захватчиков преимущество в личном составе, украинские военные достойно держат оборону.

Снегирев рассказал о действиях российских военных в Луганской области: смотрите видео