Россия перебрасывает танки и технику к границе с Афганистаном: видео

Россия перебросила свои танковые войска в Таджикистане к границе с Афганистаном. Техника совершила 200-километровый марш с полигона "Ляура" до "Харб-Майдон".

Танки перебросили якобы для тактических учений, которые запланированы на 5–10 августа. По прибытии войска страны-агрессора "занялись оборудованием позиций и укрытий".

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Российские солдаты развернули пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники со стороны участка границы, который контролируют талибы.

На полигоне, кроме россиян, находятся таджикские и узбекские военные.

В комментарии изданию "Коммерсантъ" посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что "в случае необходимости они отобьют любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".

Обострение ситуации в Афганистане: коротко

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.

В Афганистане обострилась ситуация с "Талибаном". Боевики захватили пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт "Шерхан".

В июне в Афганистане талибы убили сразу 10 саперов, все они были представителями международной организации по разминированию Halo Trust.

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