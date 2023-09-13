Россия срочно перебросила в Украину новую армию, – разведка Британии уточнила направление
Источник:Ministry of Defence
Россия срочно перебросила на фронт в Украину новосформированную 25 армию. Это вынужденное решение оккупантов из-за нехватки резервов.
Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании. Вероятно, формирование направлено на Луганскую область на Северо-Востоке страны.
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По данным британской разведки, совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.
Вероятно, подразделения были срочно введены в бой частично из-за протяженности фронта и потому, что Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях,
– говорится в сообщении.
В то же время, разведка признает реальную вероятность того, что Россия попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.
Российская армия разбита
- По данным британской разведки, в российской армии фиксируют высокий уровень отказов воевать из-за отсутствия подготовки и мотивации. Дезертиров заменяют массой мобилизованных.
- Как заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, профессиональная армия России закончилась еще минувшей осенью.
- Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 270 тысяч российских захватчиков, 590 из них – за последние сутки.