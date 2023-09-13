Россия срочно перебросила в Украину новую армию, – разведка Британии уточнила направление

Россия срочно перебросила на фронт в Украину новосформированную 25 армию. Это вынужденное решение оккупантов из-за нехватки резервов.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании. Вероятно, формирование направлено на Луганскую область на Северо-Востоке страны.

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По данным британской разведки, совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.

Вероятно, подразделения были срочно введены в бой частично из-за протяженности фронта и потому, что Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях,

– говорится в сообщении.

В то же время, разведка признает реальную вероятность того, что Россия попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.

Российская армия разбита