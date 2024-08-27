Сколько воинов России пришлось перебросить на Курское направление и забрали ли их из Покровского

Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч военных. При этом количество оккупантов там постоянно растет.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа, информирует 24 Канал.

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"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь, это касается Покровского и Кураховского", – отметил Сырский.

Враг сосредотачивает силы на Покровском направлении

При этом главнокомандующий отметил, что враг тоже это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении. Собственно, здесь задействованы наиболее боеспособные части российского войска.

Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. Сейчас, около 30 тысяч служащих России уже перебросили на Курское направление и эта цифра растет. В то же время противник старается не снимать части с других направлений, а на Покровском наоборот – увеличивает свое присутствие,

– сообщил Александр Сырский.

Ситуация на Покровском направлении

Сейчас на Покровском направлении довольно сложная ситуация, считает главнокомандующий. Враг здесь использует свое преимущество в живой силе, активно применяет артиллерию и авиацию.

Преимущественно наступательные действия оккупантов ведутся штурмовыми группами пехоты.

К слову, по Курскому направлению, главнокомандующий сообщил, что на сегодня, 27 августа, украинские войска захватили 1294 квадратных километра территории, 100 населенных пунктов. Также на Курском направлении активно продолжается пополнение обменного фонда. В частности, в плен взяли 594 военных сил России.