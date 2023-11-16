Подключают технику и людей: в Луганской области оккупанты укрепляются в ожидании приближения ВСУ

В последние недели Россия была вынуждена перебросить свои резервы из Луганской области на Донетчину, в район Авдеевки и Бахмута. Благодаря этому интенсивность вражеских атак в Луганской области несколько снизилась.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, агрессор имеет дополнительные оборонные позиции на Луганщине, однако они слабее укреплений на Юге.

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Ситуация на линии столкновения

Вражеская авиация уже давно активно работает в Луганской области, используя управляемые и фугасные авиабомбы. Эти бомбардировки врага направлены на то, чтобы добиться хотя бы малейшего успеха.

"Если два месяца назад Россия пыталась атаковать "по всем фронтам", то сейчас в Луганской области масштаб наступлений уменьшился. Вероятно, это обусловлено тем, что оккупанты перебросили свои резервы на Авдеевское направление, ведь имеют там их потери просто безумны", – пояснил Гайдай.

Что говорят в Генштабе За сообщением Александра Сырского, за первые две недели ноября на участке ОСУВ "Хортица", который простирается от Харьковщины до Бахмута, захватчики потеряли более 4 тысяч военных и около 500 единиц техники. Наиболее активные боевые действия на подчиненных командованию "Хортица" участках происходят вблизи Купянска и Бахмута, где россияне пытаются перехватить инициативу.

Готовятся ли оккупанты к обороне Луганщины

Для оккупационных войск Луганщина является важным логистическим центром, через который в больших количествах постоянно опрокидывают личный состав и боекомплект. Соответственно, в случае необходимости захватчики смогут относительно быстро перебросить свои подразделения по этому направлению.

"Что же касается дополнительных укрепрайонов, то Россия еще полгода назад начала строить вторую линию обороны в районе Старобельска. Настолько тщательной эшелонированной обороны, как в Запорожском направлении, в Луганской области нет. Но все равно вторую волну обороны оккупанты готовят, подключая туда технику и людей ", – отметил экс-чиновник.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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