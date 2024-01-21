"Это лживый нарратив": развенчано намерение Лукашенко по поводу ядерного оружия в Беларуси

21 января 2024, 18:15
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Александр Лукашенко решил похвастаться ядерными ракетами для комплексов "Искандер", которые передала Россия. Белорусский президент отметил, что поставки состоялись "за деньги россиян", но Беларусь отплатит "по другим счетам".

Фото с "красно-зелеными флажками" на "Искандерах" начали появляться еще в 2023 году. Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко даже визуальным способом пытается доказать, что "Искандеры" принадлежат ему.

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Ядерные ракеты будто можно применить по решению трех человек:

  • президента Беларуси – Александра Лукашенко;
  • министра обороны Беларуси – Виктора Хренина;
  • главы генерального штаба Беларуси – Виктора Гулевича.

Зачем Лукашенко хвастается ядерным оружием

По мнению Латушко, Лукашенко перманентно пытается доказать, что именно он будет принимать решение о применении тактического ядерного оружия. Таким образом, президент Беларуси хочет поднять свой статус в глазах белорусского народа, и главное – в глазах международных партнеров. Будто "попробуйте только нос сунуть в Беларусь, я даже у Путина не буду спрашивать, а самостоятельно ее применю".

Это лживый нарратив, мы так предполагаем. Естественно, он грозит дополнительными санкциями Лукашенко. Однако я не понимаю, почему мир смотрит на эту "игру" с ядерным оружием и никоим образом не реагирует на действия Лукашенко.
– отметил Павел Латушко.

Даже за разговоры о "применении ядерного оружия" нужно наказывать. Однако белорусский руководитель пользуется бездействием международных организаций и продолжает провоцировать Запад лживыми сказками. В словах Лукашенко неоднократно можно было проследить нарратив "враг нападения с Запада, а я не позволю этого сделать в спину России".

Важно! Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россию следует лишить ядерного оружия после войны с Украиной.

Хотя понятно, что НАТО не намерен первым атаковать Москву или Минск. А концентрация натовских войск на границе с Беларусью связана с тем, что Россия при поддержке Лукашенко начала войну против Украины.

Ядерное оружие на территории Беларуси: что известно

  • Еще в марте 2023 года кремлевский глава Владимир Путин заявил, что планирует разместить в Беларуси ядерное оружие.
  • В начале января 2024 года начали появляться противоречивые данные о том, что россияне действительно там разместили часть тактического ядерного оружия. Местом развертывания называют авиабазу "Лида" в Гродненской области.
  • Известно, что "Лида" расположена в 40 километрах от границы с Литвой и примерно в 300 километрах от границы с Украиной.
  • В августе 2023 года глава ГУР МО Украины Кирилл подтвердил, что первые ядерные боеголовки прибыли в Беларусь. В то же время разведчик высказывал сомнения в вероятном применении. По его словам, "это средство и ядерного сдерживания, и средство повышения ставок".

Автор: Анжеліка Галесевич