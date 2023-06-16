Теперь Беларусь в списке целей №1: как Запад отреагировал на ядерный шантаж Путина и Лукашенко

Министры обороны НАТО обсудят размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Генсек Йенс Столтенберг анонсировал, что в рамках министерской встречи Альянса состоится заседание группы ядерного планирования высшего органа, ответственного за политику НАТО. Теперь Беларусь оказалась в списке целей №1.

Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил реакцию НАТО.

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Не будет другой реакции

Олег Жданов процитировал слова Столтенберга о том, что несколько месяцев назад Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси. Это безрассудная ядерная риторика.

"Это нормальная реакция нормальных людей на безрассудные действия Путина и самопровозглашенного президента Лукашенко. Неужели кто-то думал, что будет иначе? Ядерное оружие – наступательное оружие. Оно в качестве сдерживающего фактора пыталось использоваться, но Путин ломает все стереотипы показывая, что ядерное оружие – исключительно оружие давления", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси: смотреть видео

Также он добавил, что чем ближе ядерное оружие будет приближаться к границам НАТО, тем более жесткой будет реакция Альянса.

Теперь Беларусь и такие страны будут в списке целей №1 – в списке нанесения превентивного удара в случае угрозы применения ядерного вооружения. Все, как в первую Холодную войну 70-х годов,

– добавил Жданов.

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