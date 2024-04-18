После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий, – Зеленский
18 апреля 2024, 16:39Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Российские захватчики перемещают военные корабли на Каспий. Оккупанты перебрасывают суда из-за успешных действий Украины в Черном море.
Об этом заявил президент. Глава государства отметил, что, в частности, речь идет о носителях ракет “Калибр”.
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Оккупанты перебрасывают корабли на Каспий
По докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий,
– отметил Владимир Зеленский.
Кстати Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документыОбратите внимание! По состоянию на утро 18 апреля с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 26 кораблей / катеров и одну подводную лодку.
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Оккупанты прячутся по своим базам
- Российский флот находится в обороне. Оккупанты не на шутку боятся украинских ударов, поэтому спрятали корабли на своих базах. В частности, в Новороссийске. Там россияне даже закрыли вход боновыми заграждениями.
- В конце марта спикер ВМС заявлял, что уже почти весь вражеский флот бежал из Крыма. Из ракетоносителей оставался только один неудачник "Циклон".
- В Силах обороны Юга отчитались, что только за март 2024 года оккупанты потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены. В частности, БДК "Константин Ольшанский", разведывательный корабль "Иван Хурс", БДК "Ямал" и "Азов".
- Наталья Гуменюк отметила: "Это очень существенно отразилось на моряках россиян. Это очень мощная пощечина по гордости российского флота. Во-вторых, это существенный удар по логистике врага и по его, соответственно, разведывательных способностях".