После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий, – Зеленский

Российские захватчики перемещают военные корабли на Каспий. Оккупанты перебрасывают суда из-за успешных действий Украины в Черном море.

Об этом заявил президент. Глава государства отметил, что, в частности, речь идет о носителях ракет “Калибр”.

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Оккупанты перебрасывают корабли на Каспий

По докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий,

– отметил Владимир Зеленский.

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По состоянию на утро 18 апреля с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 26 кораблей / катеров и одну подводную лодку.

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Оккупанты прячутся по своим базам