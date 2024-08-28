Россия переместила 90% самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS, – WSJ

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, Россия переместила 90% самолетов на военные базы за пределами радиуса действия этих ракет.

Об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности. Добавил, пока что запуск ATACMS будет иметь якобы "минимальное влияние" на территорию агрессора.

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Россия переместила самолеты за пределы радиуса действия ATACMS

Собеседник издания сказал, что несмотря на усиленные призывы Украины отменить запрет на использование ATACMS в России и массированную атаку, которую враг совершил на этой неделе, администрация Байдена пока не планирует менять свою позицию.

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет,

– отметил американский чиновник.

Добавил, это означает, что запуск ATACMS на территорию страны-агрессора будет иметь минимальное влияние сегодня. Также предположил, что, скорее всего, Украина будет иметь больше успеха с беспилотниками, которые использует для поражения целей в России в последние месяцы.

Также чиновник отметил, что хотя США увеличили производство ATACMS, запасы до сих пор ограничены. Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине.