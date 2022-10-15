Россия хочет переоборудовать часть белорусских Су-25 под носители ядерного оружия

Россия намерена переоборудовать белорусские истребители Су-25 под ядерное оружие. При этом Россия не планирует передавать Белоруссии соответствующую технологию.

Как пишут российские СМИ, такое заявление сделал заместитель председателя делегации России на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает 24 канал. Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

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В Кремле заявили о "контрмерах"

На этом этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия не предусматривается.

– заявил российский дипломат.

Кремлевский чиновник обосновал такие действия России возможным продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. В частности, он заявил, что Россия принимает контрмеры из-за активности Польши.

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", – сказал Воронцов.

При этом российский чиновник подчеркнул, что "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды белорусской территорией".

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