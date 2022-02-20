Россия планирует крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, – Джонсон

Премьер-министр Великобритании в очередной раз прокомментировал угрозу возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Борис Джонсон даже привел историческую аналогию.

Британский премьер считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины является масштабной. Новая атака, которую хочет начать Кремль, может стать крупнейшей в Европе после Второй мировой войны.

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"План, который мы видим, предусматривает нечто такое, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", – подчеркнул Джонсон.

Вторжение возможно из Беларуси, – премьер Британии

Также британский политик и предостерег относительно возможной атаки россиян не только с Донетчины и Луганщины, но и других территорий. "Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера – из Беларуси", – подчеркнул он.

Появились новые фото российской техники у границ Украины. На фотографиях видно, что на северо-запад Беларуси прибыли по меньшей мере 50 вертолетов, а еще около 20 – на территории самой России.

По наблюдениям премьера Великобритании, вероятная полномасштабная атака Кремля несет немалые жертвы как со стороны украинцев, так и со стороны россиян.

Многие люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь с точки зрения человеческих жизней,

– заметил Джонсон.

Последние заявления Джонсона об Украине: кратко

Борис Джонсон мощно поддержал Украину в противостоянии с Россией на конференции в Мюнхене. По его словам, страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление, а "русские матери будут плакать по своим сыновьям".

Также премьер-министр Великобритании неоднократно призывал Запад к единству в вопросе Украины. "Есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого нужна демонстрация западной солидарности", – говорил он.

Комментировал британский политик и обстрел детсада в поселке Станица Луганская, что на Донбассе. Джонсон отметил, что это "операция под чужим флагом", которая направлена на дискредитацию украинцев.

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