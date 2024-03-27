Мечта российского диктатора: на что рассчитывает Путин размышляя о войне с НАТО

Когда Путин задумывается о нападении на страны НАТО, он надеется, что члены Альянса не отреагируют. Впрочем, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО будет защищать каждый метр земли союзников.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс уже призвал европейские страны начать подготовку к возможному столкновению с Россией. Тогда он отметил, что говорится о вероятном возвращении военного призыва для увеличения численности личного состава вооруженных сил.

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Альянс должен быть готовым к нападению России

Очень важно понимать: если Путин атакует любую страну – Эстонию, Латвию, Румынию или Болгарию – то он атакует НАТО. Поэтому это означает, что он вступает в войну с НАТО,

– отметил министр Эстонии.

Он также добавил, что цель Путина в Украине – не только захват новых территорий, но и унижение Запада, чтобы в будущем показать, какой тот слабый и не справился с защитой.

"И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на какую-то из стран НАТО. Он, конечно, надеется, что Альянс не отреагирует. Но я уверен, что НАТО отреагирует", – добавил Певкур.

Он также отметил, что члены Альянса должны быть готовы к этому и сделать все, что в их силах, чтобы этого не произошло.

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