Россия готовит "стратегический резерв" для наступления в 2024 году, – ISW

Как утверждают аналитики Института изучения войны, российское командование планирует создать "стратегический резерв" для наступательных действий в 2024 году. Кремль нацелен на операцию, несмотря на ограничения в производстве оружия.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец подтвердил оценки ISW относительно планов России формировать новые подразделения для наступления, но с недостаточным оснащением. Он отметил, что 27-я мотострелковая дивизия, которую Россия формирует на базе 21-й бригады, получит лишь до 87% необходимого вооружения до конца 2024 года.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Кремль планирует наступление, но имеет проблемы с оснащением

Машовец выразил сомнения относительно способности России достичь этой цели, учитывая, что многие полки и дивизии имеют лишь 30% необходимого вооружения. Западные и украинские аналитики отмечают, что заявленные цифры производства танков Россией в основном включают модернизированную технику со складов, а не новое производство.

ISW считает, что российская оборонная промышленность способна поддерживать текущий темп операций, но маловероятно, что она сможет полностью обеспечить потенциальную наступательную операцию с использованием "стратегического резерва" в 2024 году. Отчеты о приоритетности для Москвы создания новых недоукомплектованных подразделений соответствуют оценкам ISW о преимуществе количества над качеством.

Российское военное командование имеет целью создать "стратегический резерв" для наступательных операций весной и летом 2024 года,

– говорится в сообщении ISW.

По словам Машовца, основу 27-й мотострелковой дивизии составят такие вновь созданные мотострелковые полки:

433-й;

506-й;

589-й.

Их формируют на полигонах в Оренбургской области и оккупированной Луганской области. Эти подразделения, вероятно, предназначены для быстрой переброски в Украину для компенсации потерь на фронте, поэтому не будут иметь высококвалифицированных новобранцев или полный штат по доктрине.

Несмотря на то что Россия, очевидно, не имеет потенциала для быстрого оснащения новых подразделений, российское командование имеет долгосрочные планы на их полное укомплектование. Машовец отмечает, что Кремль уже вынужден был пересмотреть планы формирования некоторых подразделений из-за расхождений между амбициями и реальностью.

Смотрите также Реалии войны против пропаганды: Россия имеет проблемы с дронами и новобранцами в районе Авдеевки

А вот Институт изучения войны убежден, что изменения в структуре российских войск могут навредить их непосредственной эффективности на поле боя. Однако они все еще являются достаточными для поддержания текущего темпа операций.

Скорость любого потенциального продвижения частично пополненных российских сил этим летом будет зависеть от обороноспособности Украины. В свою очередь, наше государство в значительной степени зависит от постоянной военной помощи США.

Недавно командующему Сухопутными войсками Александру Павлюку задали вопрос о контрнаступлении ВСУ. Он ответил, что главная задача для Сил обороны пока – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага. После этого только можно будет начинать создание ударной группировки и провести контрнаступление. Он убежден, что это произойдет уже в этом году.