Россия планирует 24 февраля большое наступление на 2 направлениях, – Резников

Украина готовится к возможному повторному наступлению со стороны России. Алексей Резников убежден, что его враг планирует на годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Соответствующее мнение Министр обороны высказал в эфире телеканала. Свои слова он сопровождал призывом к странам-членам НАТО предоставить Украине новую военную помощь.

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Наступление будет в двух направлениях

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина не может терять инициативу. Помочь нам в этом может еще большее вооружение от союзников.

Думаем, что, учитывая, что они (россияне – 24 Канал) живут символикой, они попытаются что-то сделать до 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага,

– подчеркнул Резников.

Свои слова он подтвердил цифрами. Министр отметил, что Кремль мобилизовал 500 тысяч солдат. И хотя официально говорилось о 300 тысячах, ситуация на границах свидетельствует таки о полумиллионе. Поэтому наше государство должно быть готово к возможному новому наступлению.

На каких направлениях пойдет враг

По словам министра обороны Алексея Резникова, вражеское войско вполне может осуществить наступление на двух направлениях. Речь идет о Донбассе, а также Юге Украины. И именно к такому сценарию готовятся у Киева. И именно это побуждает президента Владимира Зеленского давить на международных партнеров. Ведь оружие и тяжелая техника нам нужны были еще на позавчера.

Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь на войне все решает инициатива,

– подчеркнул он.

В то же время он выразил благодарность Франции за то, что она отправила в Украину 12 САУ Caesar. Министр добавил, что нашему государству необходимо быстрее получить "воздушные ресурсы". Также он попросил международных партнеров обучать украинских пилотов на самолетах, которые, скорее всего, нам предоставят.

Оружия и техники становится все больше