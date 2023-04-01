Путин подставил Лукашенко заявлением о ядерном оружии – экс-сотрудник КГБ
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Соответствующими действиями он просто подставляет Александра Лукашенко.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если бы это решение было принято по общей договоренности, то Лукашенко сразу бы вышел в эфир и подтвердил это.
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Лукашенко попал в ловушку
Путин подставил Лукашенко заявлением о ядерном оружии,
– заметил Жирнов.
Следовательно, если самопровозглашенный президент Беларуси сразу не подтвердил решение о размещении тактического ядерного оружия, значит Путин навязал ему это. Скорее всего, глава Кремля сам принял это решение и не советовался с Лукашенко.
Так, кремлевский диктатор воспользовался тем, что Лукашенко просил у России ядерное оружие. Самопровозглашенный белорусский лидер думал, что ему передадут вооружение и он сам будет распоряжаться им. Однако Путин решил просто разместить на территории Беларуси, но сам будет управлять им.
"Лукашенко понял, что "красную кнопку" будут нажимать в Москве, а ответ прилетит в Минск. В этом смысле Лукашенко понял, что для него это ловушка", – сказал экс-сотрудник КГБ.
Жирнов о решении Путина разместить ядерное оружие в Беларуси: смотрите видео
Решится ли Путин применить "ядерку"
24 февраля 2022 года российский диктатор окончательно продемонстрировал, что является сумасшедшим и иррациональным. Дело в том, что он мог использовать свои войска для захвата Донецкой и Луганской областей, но раскинул их на другие направления и проигрывает. С тех пор он совершал много нелепых поступков.
"Может ли сумасшедший нажать на "красную кнопку"? Конечно может", – сказал экс-сотрудник КГБ.
Россия хочет разместить ядерное оружие в Беларуси: что известно
- 25 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко уже долгое время якобы просил его об этом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что этим решением Путин пытается показать Китаю хоть какую-нибудь субъектность. Кроме того, это указывает, что встреча российского лидера с главой Китая Си Цзиньпином в Москве 20 – 22 марта прошла неудачно.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на заявление Путина о передаче Беларуси ядерного вооружения. Американский лидер подверг критике эту инициативу.