Россия по Днепру запустила 2 ракеты: одна разрушила транспортный объект, другая упала во двор

Российская армия в ночь на 18 мая нанесла очередной ракетный удар по Днепру. Одну из ракет сбила система ПВО.

Были зафиксированы как минимум две ракеты, которые запустили по Днепру. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Одну из ракет сбила система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали на частный двор. В двух домах повреждена крыша и выбиты окна. Травмы получила женщина. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что женщину госпитализировали.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

Ракетный обстрел Днепра и Одессы: детали

Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области была объявлена ​​в 05:42. В 05:47 сирены раздались и в Одессе. Впоследствии в обоих городах местные жители слышали звуки взрывов. В целом воздушная тревога на утро была объявлена ​​на Востоке, Центре и Юге Украины.

В Днепре звуки взрывов раздались около 5:40. Оказалось, что это работала система противовоздушной обороны. В воздушном командовании "Восход" подтвердили эту информацию. Однако напомнили, что нельзя выкладывать в интернете фотографии и видео ракетных ударов и их последствий, особенно с привязкой к месту удара.

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В 6:11 в Одессе объявили об отбое воздушной тревоги. Несмотря на звуки взрывов, которые слышали в городе, детали обстрелов Одессы или области пока не поступали.

В Днепре воздушная тревога была отменена в 6:19. Впоследствии и стало известно о двух ракетах, которые запустили российские оккупанты по городу. Откуда вели огонь – не указывают.

В настоящее время известно об одной травмированной женщине в результате ракетного удара.

Что касается объекта инфраструктуры, то он уничтожен. Пожар, возникший на месте ракетного удара, удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан". Именно его используют оккупанты для выявления позиций украинских военных, а также для получения разведывательных данных, чтобы вести обстрелы, а при необходимости – и корректировать огонь.

Сколько еще крылатых ракет осталось на вооружении в России – неизвестно. В Министерстве обороны заявляют, что опасность ракетных ударов со стороны врагов остается на высоком уровне. Хотя с большим количеством ракетных обстрелов справляются силы ПВО.