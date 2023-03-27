Россия регулярно получает партии "Шахидов": в WSJ рассказали, что Ирану дают взамен

Россия получает от Ирана партии дронов-камикадзе, которыми обстреливает Украину. Кремлю приходится расплачиваться за технику.

Россия передает Ирану кибероружие, в частности – средства для цифрового наблюдения. Также Тегеран стремится получить и другую технику и услуги Кремля.

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Что получает Иран от России за дроны

Собеседники издания среди чиновников США и Ирана считают, что сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как Иран согласился передать российскому диктатору ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.

Тегеран стремится к киберпомощи, а также, по словам чиновников США и Ирана, десятков элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей и помощи в реализации своей ракетной программы дальнего действия,

– говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что ключевым поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", имеющая контракты с министерством обороны России.

Более того, с начала полномасштабной войны в Украине Россия предоставила Ирану:

средства слежения за связью;

подслушивающие устройства;

современные фотоаппараты;

детекторы лжи.

Речь идет о технике, которая позволит иранским властям взламывать телефоны диссидентов и политических противников.

Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном преобладают какие-либо недостатки,

– отметило издание.

Кроме того, Иран долгое время работал над развитием своего кибероружия, а иранские правительственные хакеры:

осуществляют кампании по дезинформации;

наносят удары по инфраструктуре в странах-соперниках, в частности – США и Саудовской Аравии.

Иран поставляет России дроны

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия, вероятнее всего, стала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе типа "Шахид" от Ирана. По данным разведки, с начала марта 2023 года армия России запустила по меньшей мере 71 "Шахид" иранской разработки по целям в Украине.

Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках в конце февраля 2023 года. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество "Шахидов",

– заявили британские разведчики.

Они добавили, что Россия запускает "Шахиды" по двум направлениям: из Краснодарского края на Востоке и из Брянской области на Северо-востоке. По данным британской разведки, это позволяет Кремлю: