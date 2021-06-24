Россия по своей сути колониальная держава, – Казанский

Существует мнение, что Россия является полу колонией Германии и Великобритании. Именно поэтому они не заинтересованы полностью уничтожать экономику этой страны из-за введения санкций.
Якобы для этих государств Россия является сырьевым придатком. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Россия пытается делать сверхдержаву, – Казанский
По его словам, Россия выступает как поставщик недорогого необработанного сырья. Из какого Германия потом производит товары, которые отправляет обратно на экспорт. Именно поэтому Германия поощряет развитие газопровода "Северный поток-2".
Россия – совершенно колониальное по своей сути государство. Несмотря на то, что они надувают щеки и говорят, что они – империя, пытаются делать сверхдержаву,
– отметил журналист.
Он добавил, что сверхдержава не может быть сырьевым придатком для других стран. Она функционирует иначе. Зато экономика России строится за счет экспорта:
- нефти;
- газа;
- леса;
- различных ценных металлов.
"Благодаря этому Россия и наполняет свой бюджет. В том числе и военный", – подытожил участник ТКГ.
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